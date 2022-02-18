Прослужать набагато довше: як подовжити життя кухонним губкам та швабрі

Домашні інструменти для прибирання вимагають до себе особливого ставлення, адже саме там розводяться найбільша кількість мікробів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Про те, як правильно доглядати, коли міняти кухонні губки, віник, насадки на швабру і серветки для прибирання, читайте нижче в матеріалі Styler.

Кухонні губки

Кухонні губки потрібно міняти раз в 7 днів – це дозволить уникнути розмноження мікробів на поверхні та попадання їх в організм.

Кухонні губки треба міняти раз на тиждень (www.pexels.com)

Після кожного застосування добре вимийте губку під проточною водою, видаляючи залишки засобу, і просушіть виріб.

Якщо ви хочете продезінфікувати губку, то на допомогу прийде мікрохвильова піч. Для цього виріб необхідно спочатку намочити та покласти на тарілку, а потім включити мікрохвильовку на максимальну потужність приблизно на 2 хвилин. Ніколи не кладіть суху губку - вона може спалахнути!

Можна нанести на губку оцет, хлорні дезінфектори та протерти нею поверхні на кухні - так ви вб'єте двох зайців відразу: ретельно протрете стільницю або раковину, і продезінфікуєте сам виріб.

До слова, целюлозні губки мають виражений антибактеріальний ефект і не провокують алергію. Вони здатні прослужити довше і підійдуть для миття дитячого посуду.

Самі довговічні – алюмінієві губки. Їх можна міняти раз на місяць, після використання для дезінфекції обдавати окропом.

Віник для дому

Міняти віники можна один-два рази на рік, щоб вони не поширювали накопичені бактерії та пилових кліщів.

Як зберігати віник, щоб він прослужив довше (www.pexels.com)

Після покупки новий віник варто замочити в гарячому 5% розчині солі - це допоможе зберегти його якість і продовжити термін служби.

Коштувати віник стоїть на держак, робочою частиною догори та зберігати в сухому приміщенні без світла. Можна також тримати виріб в горизонтальному положенні.

А ось ще один лайфхак, який не дасть вінику швидко зноситися, а бічним гілочкам - загинатися: натягніть на інвентар старі панчохи або пошийте чохол з тканини.

А якщо прути віника все ж зігнулися, то їх легко можна випрямити. Для цього потримайте віник кілька хвилин над посудом з киплячою водою.



Ні в якому разі не тримайте віник біля батарей або обігрівачів - від високої температури прути стають сухими та легко обламуються.

Ганчірки для прибирання

У ганчірок для миття поверхонь і стільниць термін експлуатації - два тижні. Після цього їх варто змінити.

Ганчірки для прибирання можна прати в машинці (www.pexels.com)

А ось ганчірки з мікрофібри та універсальні серветки для меблів при правильній експлуатації й регулярному очищенні можуть прослужити від декількох місяців до пів року.

З серветками з віскози складніше. Їх термін експлуатації невеликий - до двох тижнів.

Всі ганчірки після ретельного прання варто правильно сушити - зберігати їх в підвішеному вигляді, і викидати при виникненні запаху, навіть якщо приблизний термін служби ще не закінчився.

Змінні губки й серветки для швабри з віджиманням

Швабра зі змінною поролоновою губкою у формі валика стала незамінним помічником практично в кожному домі - вона зручна і недорога.

Губки для швабри служать кілька місяців (www.pexels.com)

Нові швабри погано вбирають воду, тому що на виробництві їх обробляють спеціальним хімічним розчином. Тому після покупки, насадку треба замочити у воді з миючим засобом на кілька годин, а потім випрати.

Після кожного миття підлоги губку потрібно прополоскати в чистій воді, щоб позбутися від миючих засобів, які можуть пошкодити волокна матеріалу.

Не забувайте періодично дезінфікувати насадки. Замочіть їх в розчині гарячої води з оцтом в пропорції 1:1 і залиште на пів години. Викрутіть і добре просушіть.

Насадку з мірофібри для швабри-метелика час від часу необхідно прати вручну або в машинці при температурі 60 °і добре її просушувати. Це допоможе уникнути появи неприємного запаху.

Навіть за умови, що ви ретельно доглядаєте за насадками, користуватися ними можна не довше 2-3 місяців.

Не обов'язково купувати знову цілий виріб, досить поміняти губку або тканинну насадку-запаску. В середньому в однієї швабри губку можна міняти до 10 разів.