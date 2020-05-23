Україна залишиться без врожаю: експерт шокувала прогнозом на 2020 рік

В Україні не буде врожаю фруктів (ілюстративне фото: pixabay.com)

В Україні через заморозки не буде фруктів

В Україні не буде врожаю фруктів у 2020 році через складні погодні умови. Також під загрозою урожай зернових культур через заморозки. Суха зима і відсутність дощів в південних регіонах вже призвели до суттєвих збитків. Що буде з урожаєм у 2020 році в Україні – розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

На думку експерта, урожай найбільше постраждає через весняні заморозки у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Про це Адаменко розповіла в інтерв'ю "ГолосUA".

"Там, де були найнижчі температури. Це центральні та південні області. Наприклад, в Херсонській, Одеській та Миколаївській області. У Київській області не було заморозків і не були зафіксовані пошкодження озимих. В областях, де були заморозки, більшою мірою був пошкоджений ячмінь, через те, що він знаходився в вразливих фазах розвитку. Крім того, тривалий період була посуха. Тобто вплив негативних факторів на врожай був у комплексі", - вважає експерт.

Також агрометеоролог Тетяна Адаменко додала, що у 2020 році Україна залишиться без врожаю кісточкових фруктів. Пов'язано це з тим, що сильні заморозки припали на час їх цвітіння.

"Постраждали ранні сорти абрикосів, персиків, слив та вишень, там, де відбулося масове цвітіння під час заморозків, які були в першій половині квітня. Насамперед, це стосується південних областей і ранніх сортів кісточкових дерев, які зацвіли на території інших областей. Можна сказати, що в цьому році Україна залишиться без урожаю абрикосів, персиків та інших кісточкових фруктів. Там, де не було масового цвітіння, наприклад, у північних областях, там ще щось збереглося. Україна в цьому році буде без вітчизняних кісточкових. Варто очікувати імпортних фруктів і через карантин, і в результаті неврожаю. Своїх персиків, абрикосів та слив буде дуже мало, а коштувати вони будуть дуже дорого", - попередила агрометеоролог.

Нагадаємо, що раніше кліматолог розповів, як зміниться погода в Україні. Він попередив про посуху та критично високі температури влітку.

Раніше метеорологи приголомшили погодою на літо в Україні. На самому початку літа прийде спека, а далі - різкий спад температури.

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Автор: Анна Ярошенко