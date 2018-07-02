"Україна з вами": дружина президента ФФУ привітала збірну РФ з перемогою

Відповідний пост з'явився на сторінці дівчини у мережі

Цивільна дружина президента Федерації футболу України Андрія Павелко Катерина Чаус привітала збірну Росії з перемогою над збірною Іспанії на Чемпіонаті світу з футболу. Про це свідчить її пост на сторінці в Facebook.

Фото: Катерина Чаус (facebook.com/Катюшенька Ча)

"Росія-чемпіон! Це ж яка крутотенюшка зробити діючих чемпіонів! Ми в Дюссельдорфі, в СПА, кричали так, що скаржилися інші відвідувачі! І бе-бе-бе збірної Іспанії, щоб не задирали носи! Росія вас зробила! Україна з вами! Навіть у Німеччині", - написала Чаус, і опублікувала фотографію з відпочинку.

Скріншот потса (facebook.com/Катюшенька Ча)

До речі, Шендерович засудив росіян за ЧС-2018.

"Є атмосфера фестивалю, інша справа, в якій країні відбувається цей фестиваль, серед чого, серед якого концтабору ганебного відбувається цей фестиваль", - сказав він.

Шендерович вважає, що "все населення Росії має бути засуджене за статтею "злочинна халатність".

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