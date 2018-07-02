Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.19
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.19
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.5
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Україна з вами": дружина президента ФФУ привітала збірну РФ з перемогою

STYLERLIFE        02.07.2018 - 08:30
Фото: Андрій Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)
Фото: Андрій Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)

Відповідний пост з'явився на сторінці дівчини у мережі

Цивільна дружина президента Федерації футболу України Андрія Павелко Катерина Чаус привітала збірну Росії з перемогою над збірною Іспанії на Чемпіонаті світу з футболу. Про це свідчить її пост на сторінці в Facebook.

Фото: Катерина Чаус (facebook.com/Катюшенька Ча)

"Росія-чемпіон! Це ж яка крутотенюшка зробити діючих чемпіонів! Ми в Дюссельдорфі, в СПА, кричали так, що скаржилися інші відвідувачі! І бе-бе-бе збірної Іспанії, щоб не задирали носи! Росія вас зробила! Україна з вами! Навіть у Німеччині", - написала Чаус, і опублікувала фотографію з відпочинку.

Скріншот потса (facebook.com/Катюшенька Ча)

До речі, Шендерович засудив росіян за ЧС-2018.

"Є атмосфера фестивалю, інша справа, в якій країні відбувається цей фестиваль, серед чого, серед якого концтабору ганебного відбувається цей фестиваль", - сказав він.

Шендерович вважає, що "все населення Росії має бути засуджене за статтею "злочинна халатність".

День скорботи і пам'яті жертв війни

Неймовірні афери: як у Росії "кидають" футбольних фанатів "Воювали не для того, щоб російські прихвостні поливали нас брудом", - АТОшники вимагають вибачень від Аласанії
Теги: ФФУ, Андрей Павелко, чм 2018
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся