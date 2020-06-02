В Україні хочуть створити "чорний список" ЗМІ: хто туди потрапить і до чого тут Кагарлик

Українські ЗМІ (фото: facebook.com/diia gov ua)

Українські ЗМІ можуть внести в "чорний список" після інциденту у Кагарлику

Журналісти запропонували створити "чорний список" ЗМІ, які у своїх матеріалах розкрили ім'я і фото жертви зґвалтування в Кагарлику. Крім того, вони оприлюднили ім'я хворої від народження дитини, фото, місце проживання і подробиці приватного життя.

За словами журналістів, держава не реагує на подібні дії, і в більшості випадків такі новини формально є законними, але по факту або розкривають приватні дані, або перекручують факти.

Тому було запропоновано створити на рік "чорний список" ЗМІ, які, за даними незалежних досліджень, упереджено висвітлюють події. Таким чином журналісти хочуть захистити Вікіпедію від фейків.

ЗМІ, які запропонували внести у "чорний список"

1+1, ТСН

КП в Украине

Знай.юа, Політека.нет

Обозреватель

Главред.інфо

Апостроф

Канал "НАШ"

ZIK, NewsONE, 112-Україна

Кореспондент.нет

Страна.юа

При цьому журналісти запропонували вести голосування. Деякі зазначили, що цей список можна продовжувати до нескінченності, оскільки у кожного знайдуться свої "улюблені" ЗМІ.

Нагадаємо, з'явилися нові відомості про "копів"-мучителів, які зґвалтували жінку в Кагарлику.

Раніше повідомлялося, що свідок у справі про зґвалтування в Кагарлику вперше заговорив.

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Автор: Роман Мирончук