ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українець намагався задавити собаку, спеціально ганяючись за нею на авто

Подольськ, Понеділок 20 липня 2020 09:18
Українець намагався задавити собаку, спеціально ганяючись за нею на авто
Чоловік хотів убити собаку (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Неадекватний чоловік хотів задавити собаку

У місті Подольськ помітили неадекватного чоловіка, який хотів убити собаку під колесами свого автомобіля. Місцевий житель їхав на машині, а по дорозі бігла тварина. Замість того щоб зупинитися, чоловік розвернувся і знову зачепив тікаючу вівчарку, після чого зник з місця події.

Як відзначають очевидці, за кермом був син багатого фермера. Про це пише "Думська".

Поліція відкрила за фактом події кримінальне виробництво. Дії водія кваліфікували по частині 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з твариною).

Потерпілу тварину відвезли до ветеринарної клініки.

Відео можна подивитися тут. Увага, воно містить елементи насильства.

Під відео українці залишили свої коментарі. Багато хто вважає, що собака сама винна, бо кидалася під колеса.

  • На відео видно, що автомобіль їхав по дорозі, а собака сама кинулася на автомобіль. Ніяких агресивних дій з боку водія я не побачив. Не побачив я і великої швидкості, на якій нібито їхав автомобіль. Але виникає питання, що робила на вулиці велика собака, без повідка, намордника, і без спостереження господаря?
  • Видно, як собака біжить перед автомобілем і тікає від автомобіля. Знайдеться вже хоч хто-небудь в цій дивовижній країні, хто відріже яйця цьому вилупку, щоб не плодився. Чи будуть чекати поки як зайцева повбиває купу народу і буде на зоні засмагати на шезлонгу. Куди сусіди дивляться, чекають поки їх дітей почне тиснути або в туалеті топити, як вже один дебіл зробив.
  • Видно, як собака біжить від автомобіля, а він навіть не намагається скинути швидкість.

Як ми раніше писали, у Києві на жінку нацькували бійцівську собаку (шокуюче відео).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України автомобилисобака
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся