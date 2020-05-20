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Українець сходив в магазин, але в продуктах виявив шокуючий сюрприз

STYLERЖиття    20.05.2020 - 09:22
Українець сходив в магазин, але в продуктах виявив шокуючий сюрприз
Українець виявив в їжі неприємний сюрприз (колаж РБК-Україна)

У Мелітополі чоловік виявив у м'ясному виробі мух

У Мелітополі чоловік пішов за продуктами, але в покупках його чекав приголомшливий сюрприз. Місцевий мешканець придбав у магазині сосиски, відкрив їх вдома, але у них виявилися мертві мухи. Як потрапили туди комахи - невідомо.

Як повідомляє "РІА Мелітополь", м'ясна продукція виробляється Мелітопольським м'ясокомбінатом. На ній значиться маркування, що це вищий сорт. Відзначається, що сосиски були в заводській упаковці. У виданні не уточнюється, чи написав скаргу чоловік.

Українець сходив в магазин, але в продуктах виявив шокуючий сюрпризУ Мелітополі чоловік виявив у сосисках мух (фото: РІА Мелітополь)

На щастя, чоловік не встиг з'їсти куплені сосиски. Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. Українці не вірять у те, що показав на фото чоловік.

  • Як він дізнався, що вони там є? І розрізав саме в тому місці!!!
  • Скоро не тільки мух побачите. Пацюки теж там є.
  • Це ж треба так розрізати сосиску, щоб прямо на муху потрапити. Прямо екстрасенс якийсь. Замовлення наявності.
  • Ось прямо розрізав де треба.
  • Ага, сосиску розрізав, а муху - немає. І, судячи по фото, на рівний зріз просто поклали вкусняшку. Брехня і провокація.

Як ми раніше писали, ціни на полуницю в Україні знизилися з рекордних 220 до 85 гривень.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України еданаходка
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