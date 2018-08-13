Українка увійшла до топ "молодих зірок фотографії" за версією Adobe

Ілюстративне фото: фотограф (PxHere.com)

Дівчину визнали однією з кращих фотографів світу

Компанія Adobe опублікувала новий список "молодих зірок фотографії", серед яких виявилася 23-річна українка. Про це йдеться у блозі компании,

"Ірина Громоцька народилася в сім'ї вчених і виросла в середовищі, де заохочувалося навчання. Вона почала займатися фотографією у віці 20 років і навчилася використовувати свою нову DSLR-камеру за допомогою YouTube-уроків та інтерв'ю з фотожурналістами", - йдеться в повідомленні.

Так, фотограф-самоучка "відійшла від формальної портретної зйомки, схиляючись до вуличної фотографії".

"Завдяки цьому вона може відобразити жінок і дітей в їх звичному оточенні. Проекти дівчини зосереджені навколо прав жінок. Вона сподівається використати свою роботу для того, щоб показати, як жінки живуть і ведуть повсякденну боротьбу", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: приклад роботи Ірини Громоцкой (theblog.adobe.com)

До речі, чинна чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа під змагань з легкої атлетики-2018 в Берліні (Німеччина) здивувала публіку благородним вчинком.

Також повідомлялося, відомий український фотограф та оператор Ян Доброносов вирішив поїхати на заробітки до Польщі. Про це він сам написав на своїй Facebook-сторінці.

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