Українська пара виконала небезпечний трюк на пляжі і потрапила на сторінки світових газет

Олег Колісниченко і Юлія Нос (фото: Facebook/Yuliia Nos)

Небезпечний акробатичний трюк українців на знаменитому пляжі Мохо привів у захват західні ЗМІ

Українці Олег Колісниченко і Юлія Нос потрапили на сторінки топових світових видань після того, як виконали небезпечний трюк на острові Сен-Мартен.

Справа в тому, що на цьому острові в Карибському морі літаки, що здійснюють посадку в аеропорт Принцеси Юліани, пролітають гранично низько над пляжем, де збираються сотні відпочиваючих - початок злітно-посадкової смуги примикає до морського берега і становить всього близько 2000 метрів.

На острів з'їжджаються також екстремали, які хочуть доторкнутися до злітаючого літака прямо з берега, або ж постояти під судном, що йде на посадку. Були випадки, коли відпочиваючих змітало повітряним потоком з пляжу прямо в океан.

Але 36-річного Юрія та 25-річну Юлію не злякали попереджувальні знаки про те, що реактивний порив від прибуваючих і вилітаючих літаків може призвести до серйозних травм або навіть смерті. Більше того, вони вирішили виконати небезпечний трюк, щоб бути ближче до заходячого на посадку літака. На фото, які відразу ж розлетілися по мережі і західним ЗМІ, видно, як під час посадки авіалайнера Юлія виконала акробатичний трюк, в результаті якого її ноги опинилися в лічених сантиметрах від шасі літака.

Українські акробати на відпочинку (фото: Facebook/Yuliia Nos)

"Багато людей фотографували літаки над їхніми головами, але у нас була ідея зробити щось класне. Після декількох спроб нам вдалося виконати цей трюк. Але коли літак наблизився, ми не очікували, що він буде таким великим і так близько до нас. Шасі не торкнулися моїх ніг, але я відчула цю величезну кількість повітря, через що я втратила рівновагу", - цитує дівчину The Sun.

Газети пишуть про Юлію і Олега (facebook.com/oleg.kolisnichenko.5)

Як відомо, Юля і Олег - акробати зі стажем. Вони живуть у Києві.

"Ми дуже любимо акробатику, і нам подобається отримувати задоволення від неї поза роботою. Пляж цей дійсно небезпечний, але одночасно захоплюючий!" - зазначила киянка.

Західні ЗМІ захопилися українськими акробатами

Газета The Sun захопилася українськими акробатами

Додамо, що ці чарівні фото були зроблені в минулому році. Але, як написав Олег у своєму Instagram-акаунті, "дух і досі захоплює".

Нагадаємо, що у Рівненській області звільнена за фото в купальнику вихователька стала жертвою помсти завідуючої.

Відео: РБК-Україна