В українських дитсадках придумали нові "побори" через карантин

У дитячих садках придумали нові тарифи (фото: freepic.com)

Батьки не хочуть віддавати дошкільнят до школи через побоювання коронавірусу

В Україні коронавірус не йде на спад, статистика хворих з кожним днем збільшується. Багато батьків не хочуть віддавати своїх дітей у школи,бо бояться COVID-19. Тому мами і тата приймають рішення залишити своїх чад ще на один рік в дитячих садах.

На батьківських форумах все більше людей схиляються до думки залишати дітей на другий рік в саду. Через пандемію коронавірусу і прогнозу другої хвилі в Україні восени батьки боятися переривання навчального процесу, а також думають, що це тільки завдасть шкоди малюкам.

"Моїй доньці в жовтні цього року буде вже сім. Не підемо. Вийти на місяць-два, а потім знову вдома сидіти? В першому класі діти набувають навичок до навчання, а тут вийде — то вчимося, то не вчимося", — цитують маму вихованки дитсадка у Солом'янському районі Алла "Вести".

Інші батьки не хочуть, щоб першокласники були на дистанційному навчанні.

"При дистанційному навчанні батькам доведеться сидіти з дитиною. Ми розраховували на групу подовженого дня. А так що, кидати роботу? А жити на що?" - кажуть батьки.

Але все виявляється не так просто. Через второгорічників місць для новачків звільняється все менше і в дитячих садах вирішили на цьому заробити.

У деяких садочках з "переростків" намагалися вимагати по 3,5 тис. грн на місяць.

"У нашому батьківському чаті Viber написали, що з кожної дитини, що хоче залишитися на другий рік, додаткова плата 3,5 тис. грн. Пояснили це тим, що фінансування на позапланових дітей не передбачено. Але після погроз поскаржитися меру оплату зовсім недавно скасували, сказавши, що, враховуючи форс-мажорні обставини, гроші брати не будуть", — розповіла одна з мам.

З'ясувалося, що така ідея існує.

"В департаменті існує проект рішення, в якому пропонується брати плату з батьків дітей, які повторно залишаються в старшій групі. З проектом можна ознайомитися на сайті КМДА. Обговорювана сума — 3050 грн", — підтверджує Олена Бохно.

Нагадаємо, в Україні державні садки фінансуються з бюджету. Батьки платять за харчування від 500 гривень на місяць.

Як ми раніше писали, на Закарпатті дозволили відновити роботу дитячих садків.