Українці вночі не зможуть купити популярний товар: і це не алкоголь

В Україні можуть ввести заборону на продаж алкоголю і сигарет вночі (ілюстративне фото: freepik.com)

У Раді запропонували ввести обмеження на продаж деяких товарів у магазинах

В Україні можуть заборонити продавати в магазинах алкоголь і сигарети в нічний час. Табу на торгівлю такими товарами пропонується накласти на період з 22:00 до 10:00.

Відповідний законопроект №4058 зареєстрований у Верховній Раді, вже направлено на розгляд комітету та надано для ознайомлення. Про це йдеться на сайті парламенту.

Тут варто зазначити, що в Україні вже діють обмеження на продаж алкогольних напоїв у нічний час. Однак заборон на реалізацію тютюнових виробів немає. Водночас на законодавчому рівні пропонуються різні варіанти, як знизити продаж сигарет. Річ у тому, що Україна взяла на себе зобов'язання скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році.

Автором нинішньої ініціативи виступив народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко.

Документ "Проект закону про систему громадського здоров'я та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" має запровадити на законодавчому рівні поняття "громадське здоров'я".

У 13-ї статті законопроекту йдеться про "захист населення від шкідливого впливу алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Тут вказується, що суб'єктам господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі буде заборонено продавати з 22:00 до 10:00 годин пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вино, а також тютюнові вироби, у тому числі електронні сигарети (вейпи) та рідини до них (добавки та ароматизатори).

Під такі обмеження підпадають всі об'єкти торгівлі, крім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани) на всій території України.

Раніше повідомлялося, що в Україні хотіли обмежити продаж алкоголю до кінця карантину через коронавірус.

Також ми писали про те, що в Україні курцям готують неприємний сюрприз - і сигарет на прилавках магазинів буде менше, але ціни на них вищі.