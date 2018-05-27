"Українці позитивні": норвезьких фанатів потрясла гостинність українців

Київська сім'я прихистила уболівальників "Ліверпуля"

Фанати з Норвегії розповіли про те, як їх тепло прийняли в будинку киян. Про це повідомляє ТСН.

Ажіотаж навколо цін на номери в готелях столиці на час проведення фіналу Ліги Чемпіонів призвів до того, що небайдужі кияни стали запрошувати іноземців до себе додому переночувати абсолютно безкоштовно. Для цього створювалися спеціальні групи в соціальних мережах, де фанати могли домовитися про умови проживання.

Фанати "Ліверпуля" з Норвегії Кент, Джиммі і Герда знайшли собі притулок у квартирі киян Лілії і Олександра. Познайомилися вони саме завдяки соціальним мережам.

"Ми просто не хотіли, щоб жителів Києва запам'ятали, як жлобів. Все відбулося дуже швидко і несподівано. Увечері ми виклали в Інтернет оголошення, і вже на наступний день прийшла відповідь - крім норвежців, були ще молдавани. Все остаточно вирішилося протягом тижня", - розповіли кияни.

Лілія розповіла про те, що вона переглядала ціни на номери в готелях Києва і була неприємно здивована.

"В одному з готелів дві доби коштували 1440 гривень, однак із-за приїзду фанатів вартість цього номера тепер становила 67 тисяч гривень. Тобто вартість перевищена в 45 разів".

Фото: Фанати з Норвегії (ТСН)

Норвезькі фанати відвідали Україну вперше. Крім самого футбольного матчу, вони встигли прогулятися тільки по Андріївському узвозу. Після того, як туристи з Норвегії купили квитки на матч, вони зіткнулися з проблемою дуже дорого житла в Києві. Тоді вони вирішили спробувати щастя з допомогою соціальних мереж, так як почули інформацію про те, що деякі мешканці столиці готові безкоштовно прийняти туристів. Так вони знайшли Лілю і Олександра.

"Ми придбали квитки на фінал Ліги чемпіонів за 14 днів до його початку. Якщо б не знайшли де переночувати, залишилися б на вулиці. Дякуємо Лілі", - розповіли хлопці.

Як пояснюють самі фанати, проблема була не тільки у високих цінах на житло, а й у тому, що в Києві відсутня достатня кількість готелів для таких заходів. Вони розповіли, що приміром, у Берліні, таких проблем не виникає, так як там готелів вистачає з головою.

"У зв'язку з тим, що у нас обмаль готелів, кожен робить те, що йому захочеться. Хто забронював місця в готелі заздалегідь, у них не виникло жодних проблем, а от хлопцям було значно важче знайти житло", - розповіла Ліля.

Норвежцям дуже сподобалося в Києві. Їх зачарували українці і країна в цілому.

"Українці позитивні, постійно посміхаються - вони дуже радісні", - стверджують фанати і розповіли про те, що це не перший досвід відвідування футбольних матчів.

У 1992 році вони їздили до Швеції на чемпіонат Європи і опинилися в подібній ситуації з житлом. Тоді їм довелося втрьох ночувати в машині.

До речі, ми писали про те, як київські таксисти підняли ціни під час фіналу Ліги Чемпіонів.

Рекомендуємо подивитись: Трійця в 2018 році: історія та традиції свята

Відео: video.rbc.ua