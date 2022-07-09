В Україну йдуть грози і сильний вітер: де розгуляється негода

Погода в Україні 10 липня, в неділю, буде з атмосферними фронтами, тобто дощами і грозами. Також при цьому можливий град і сильний вітер.

Про такий прогноз погоди розповіла синоптик Наталка Діденко.

Де пройдуть дощі 10 липня

Найменша ймовірність дощів в денні години смуга буде в Житомирській, Київській, Вінницькій і Одеській області.

Вітер на цих територіях північно-західний, помірний або поривчастий.

Температура повітря розподілиться завтра наступним чином. Прохолодніше всього буде 10-го липня в західних областях, +18 до +23 градуси, в Карпатах від +9 до +15 градусів, а спека ще потягнеться на Сході і в Приазов'ї, від+26 до +31, в Луганській області, і в Запоріжжі до +33 градусів.

На решті території України в неділю очікується від +22 до +28 градусів.

Погода в Києві

У столиці 10 липня місцями пройде невеликий дощ, можлива гроза.



Температура повітря вночі від +14 до +15 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

"Вранці, ввечері варто накинути щось тепліше, вдень буде нормально, приємно, свіжо, не холодно", - попередила синоптик.

Діденко повідомила українцям, що найближчим часом в країні переважатиме комфортна температура. Однак у другій половині наступного тижня стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.