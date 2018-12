Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

Ненсі Вілсон померла на 81-му році життя

У місті Піоніртаун, штат Каліфорнія, померла велика джазова співачка і лауреат трьох премій "Греммі" Ненсі Вілсон. Артистка померла на 81-му році у власному будинку, передає інформаційний портал Variety.

Точна причина смерті не вказана, проте є відомості, що перед смертю Ненсі Вілсон довгий час хворіла. Смерть артистки підтвердила її представник Девра Хол Леві.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Вілсон випустила понад 60 альбомів. Вона співала у жанрах блюз, джаз, соул і поп. 1964-ий рік став ключовим у кар'єрі Вілсон, тоді про неї вийшла стаття в журналі "Time". Практично всіх з першого погляду вражала її новизна і свіжість.

Фото: (facebook.com/globalhoodnews)

В 1964-му вийшов один з найбільш відомих і до цього дня хітів Ненсі "How I Am Glad", за цей сингл вона отримала першу статуетку "Греммі". Дві інші нагороди їй вручили за альбоми R. S. V. P. у 2005-му і Turned to Blue у 2007-му році. Після декількох появ в різних телепрограмах Вілсон дослужилася до власного телешоу під назвою "Шоу Ненсі Вілсон". У 2011 році співачка залишила музичну кар'єру.

