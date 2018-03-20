"Вмирає": військовий експерт шокував розповіддю про стан Сенцова

Він вважає, що режисера отруїли в російській в'язниці

Військовий експерт Юрій Колесніков заявив, що український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, помирає від отруєння. Про це експерт розповів у коментарі виданню "Обозреватель".

"Зараз ми знаємо, що Сенцов вмирає. Підкреслюю, вмирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу", - каже Колесніков.

Фото: Олег Сенцов (скріншот з youtube.сомІНФОРМАТОР)

Також він засумнівався в тому, що нардеп Надія Савченко в російському полоні дійсно голодувала, нагадавши про голодування бійців ІРА в британських в'язницях.

"Після 40 діб голодування починаються незворотні процеси в організмі. Ви вже людини не вытянете", - підкреслив Колесніков.

Раніше повідомлялося, що у режисера Олега Сенцова, якого містять у російській колонії, погіршився стан здоров'я. Про це він розповів у листі своїй сестрі Наталії Каплан.