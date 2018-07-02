"Помирав у калюжі крові": знайшли вбитим сина екс-нардепа

Батько загиблого заявив, що його синові раніше погрожували

Загинув старший син українського політика і голови Парламентського клубу Олександра Ржавського Дмитро. Про це колишній депутат написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши подробиці події.

"Наш старший син загинув. Його вбили страшним варварським способом. Він помирав вдень в калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своїм убивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде певною гарантією, що висловлені погрози - тільки слова", - повідомив політик.

Скріншот поста (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

Олександр Ржавський згадав, що кілька днів тому Дмитро супроводжував його в закордонній поїздці. Але ділові переговори перенесли, і поїздка перетворилася на відпочинок. Виявилося, що ці дні стали прощанням для батька і сина.

"Ми використали цей несподіваний відпустку для спілкування, обговорення планів на майбутнє, уважного і виваженого "розбору польотів" минулого. У наших розмовах несподівано виявилось багато філософського, яке сьогодні стало певним прогнозом. Як виявилося, ці чотири дні були нашим прощанням", - згадав Ржавський.

Фото: син Олександра Ржавського Дмитро (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

Політик додав, що знав про надходили погрози синові, але навіть не міг уявити, наскільки це серйозно.

Детальних подробиць про смерть сина і особистості вбивці екс-нардеп не повідомив.

Олександр Ржавський - політичний діяч, кандидат у президенти України у 1999 і 2004 рр.., депутат Верховної ради України III скликання. Голова Всеукраїнського політичного об'єднання "Єдина родина". Президент Всеукраїнського благодійного фонду "Єдність".

Скріншот поста (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

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