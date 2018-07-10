"Умийся сама кров'ю": "титушковод" Крисін влаштував скандал матері вбитого журналіста

Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Відомий "титушковод" закотив скандал на засіданні Дарницького районного суду

У Києві на засіданні Дарницького районного суду, яке відбулося у вівторок, 10 липня, фігурант розслідувань про тортури і викрадання людей під час Революції Гідності Юрій Крисін образив матір убитого журналіста В'ячеслава Веремія. Про його витівку розповіла журналістка Наталія Двалі на своїй сторінці в Facebook.

"Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина свого виховувати. Приберіть цю матір!" ― вигукував Крысин.

"Титушковод" заявив, що "Веремій спочатку кидав гранати, а потім приїхав знімати".

"Це ти хвора. Відгородіть мене від цього хамства! Я не хочу з вами спілкуватися. Це тебе господь покарає!" – продовжував сперечатися Крисін з жінкою, яка запитувала, за що він вбив її сина.

Скріншот поста (facebook.com/nato.dvali.3)

Нагадаємо, Юрій Крымин визнаний винним у співучасті у вбивстві журналіста видання "Вести" В'ячеслава Веремія. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

Раніше журналісти показали, в яких умовах сидить головний "титушковод" Крисін.

"Юрій Крисін і його адвокати активно саботують судові засідання. Тому активісти С14 вирішили навідатися до нього в СІЗО. Як виявилося, він сидить в окремій камері в спеціальній зоні ізолятора, а оскільки він зараз під судом – знімати його не можна, але умови, в яких він міститься показали", - сказано у підписі до відео.

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