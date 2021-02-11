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Уродженця України Марка Цукерберга хочуть судити в Росії

Новость на русском → Москва, Четвер 11 лютого 2021 23:00
Уродженця України Марка Цукерберга хочуть судити в Росії Марк Цукерберг (фото: firstpost.com)
Автор: Володимир Костирін

У Росії вирішили відправити на лаву підсудних Марка Цукерберга - 43-річного підприємця з України, який пару років тому перебрався до Москви та отримав паспорт РФ.

Про це 11 лютого передали на Telegram-каналі Mash.

Справжнє ім'я невдачливого бізнесмена, який крім зміни громадянства також вирішив "для ефекту" стати повним тезкою американського мільярдера, засновника і генерального директора Facebook - Юрій Шишлянніков.

Чоловік народився в селі Велетенське під Херсоном.

Вже в Росії під ім'ям Марк Еліот Цукерберг він набрав кредитів і став трейдером... але щось пішло не так - ділок прогорів і все втратив.

"Але борги йому прощати ніхто не збирався. Тому Марк/Юрій плюнув на все та оголосив себе банкрутом", - йдеться у публікації.

На Марка Еліота Цукерберга був поданий позов в арбітражний суд Москви, щоб чоловіка визнали неспроможним боржником.

Відповідна інформація з'явилася на сайті електронної картотеки арбітражних справ.

Уродженця України Марка Цукерберга хочуть судити в Росії

У РФ до арбітражного суду Москви подали заяву про банкрутство Марка Еліота Цукерберга (фото: скрін kad.arbitr.ru)

Нагадаємо, що відповідно до законодавства України, кожна людина з 16 років, може змінити свої ПІБ, але за згодою батьків це можна зробити навіть у 14 років. Нещодавно у Мін'юсті пояснили, як швидко можна змінити ім'я, прізвище та по-батькові.

Раніше ми писали про те, як українці оригінально називали дітей в 2020 році.

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