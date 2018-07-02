Встановлення українського прапора над звільненим селищем на Донбасі: зворушливе відео

У мережі показали, як українські бійці встановлювали прапор України над звільненим Золотим-4

Українські бійці встановили синьо-жовтий прапор над звільненим селищем на Донбасі. Зворушливе відео опублікував відомий активіст і блогер Роман Доник на своєму YouTube-каналі.

"В Луганській області населений пункт Золоте-4 (Партизанське) остаточно повернувся під контроль України. Майже три тижні тривала активна фаза операції по поверненню населеного пункту Золоте-4 (колишнє Партизанське) під контроль ЗСУ", - написав він.

На кадрах видно, як боєць з прапором України піднімається по драбині і встановлює біколор під державний гімн, який виконують його побратимами.

Встановлення українського прапора над звільненим селищем на Донбасі (відео: youtube.com/Roman Donik)

Користувачі мережі активно коментують відео і радіють успішній операції по звільненню селища українськими військами.

"Слава нашим український військовим! К*цапи, геть з української землі! Смерть вам, окупанти!" - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів (youtube.com/Roman Donik)

Нагадаємо, що відома українська співачка та волонтерка Анастасія Приходько показала в мережі підтримку незаконних збройних формувань в Дніпрі.

Раніше Styler писав про те, що жителі "ДНР" поскаржилися на "рускій мір". Про це свідчить проведене серед окупантів опитування.

Відео: РБК-Україна