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Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

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Україна, Середа 27 липня 2022 10:30
Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція На яку роботу в Україні зараз найбільша конкуренція (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Роботу в Україні під час війни знайти можна і для цього потрібно лише докласти трохи зусиль. Однак зараз кількість резюме вже дуже перевищує кількість вакансій, які пропонують роботодавці.

Які вакансії в Україні зараз найпопулярніші та в якій сфері найбільша конкуренція на робочі місця - читайте в матеріалі нижче в матеріалі Styler.

На які вакансії найбільший попит сьогодні

Дефіцит робочих місць на ринку пов'язаний з тим, що частина українців втратила свої робочі місця через військову агресію Росії - закрилися фірми на тимчасово окупованих територіях, зруйновані підприємства в слідстві військових дій.

Багато роботодавців побоюються розширювати свій бізнес або ж запускати нові проєкти. Й це теж веде до зниження вакансій на ринку.

Ну і найзрозуміліша проблема - українці виїхали з центральних, східних і південних областей в західні, і міста не в змозі дати робочі місця всім тимчасовим переселенцям.

Як показує статистика Work.ua, найбільше резюме за останній тиждень на адміністраторів, керівників, водіїв, працівників сфери торгівлі і обслуговування, робочі спеціальності.

Кількість резюме в цих сферах значно перевищує пропозиції від роботодавців.

Найбільше вакансій зараз пропонується в:

  • сфера IT
  • адміністратори та керівництво середньої ланки
  • продаж і закупівля
  • робочі спеціальності та виробництво
  • сфера обслуговування

Кому знайти роботу найскладніше

Знайти роботу буде непросто фахівцям у видавничій справі та поліграфії, у сфері культури, музики та шоубізнесу.

Дуже мало вакансій зараз у сфері нерухомості, охорони та безпеки, сільському господарстві та агробізнесі, а також у страхуванні.

Складно буде знайти роботу топменеджменту, керівникам вищої ланки, фахівцям з управління персоналом та юристам - у цих сферах кількість резюме значно перевищує кількість пропозицій від роботодавців.

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Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

Влаштуватися непросто: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

І ще один нюанс про робочі місця в Україні

Великі підприємства, фірми організації, які до війни налічували до кілька сотень робочих місць, почали оптимізувати свої витрати. Це потрібно для того, щоб залишитися на плаву в складний період і утримати фахівців.

Для оптимізації витрат на зарплатний фонд роботодавці почали скорочувати посади, без яких організація може продовжувати свою роботу і при цьому не отримати значної шкоди.

Опитування показують, що такі оптимізації торкнулися практично всіх сфер в Україні.

У великих торгових мережах скорочують кількість продавців і касирів, у сфері обслуговування замість чотирьох-п'яти офіціантів залишають трьох.

Роботу адміністратора часто передають комусь із досвідчених працівників, а зарплату підвищують тільки на 0,5 ставки.

Скорочують працівників некритичної сфери - оптимізаторів, фахівців з персоналу, SMM, фотографів і помічників керівників, секретарів.

У невеликих фірмах роботу двох керівників відділів передають одному.

Роботодавці починають цінуватися більше фахівці, які можуть потягнути відразу два-три напрямки та швидко освоюють додаткові навички.

Все це призводить до скорочення робочих місць за окремими спеціальностями та професіями, а відповідно - до росту резюме і конкуренції на ринку праці.

Раніше ми розповідали про те, де за кордоном українцям простіше влаштуватися на роботу з високою зарплатою.

Також розповідали, кого найбільше зараз шукають для роботи вдома в Україні.

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