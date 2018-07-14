"Вже не молода вовчиця": в мережі висміяли безглузді образи на кінофестивалі в Одесі (фото)

Ілюстративне фото: кінофестиваль (колаж: Styler)

Кінофестиваль назвали епізодом серіалу "Жлоби на червоному"

У мережі висміяли безглузді образи відвідувачів міжнародного кінофестивалю, який проходив в Одесі. Про це написала популярний блогер на сторінці "Рагу.лі" в соцмережі Facebook.

"Я давно не робила для вас репортажних постів, але коли показують черговий епізод серіалу "Жлоби на червоному", утриматися просто неможливо", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/raguli)

Звернемо увагу, що блогер жорстко розкритикувала опубліковані знімки за відсутність смаку і елегантності.

Фото: проведення кінофестивалю в Одесі (facebook.com/raguli)

"Відмінна риса нашої еліти в тому, що її видно. Причому за будь-яких обставин – на червоній доріжці, в годину пік у метро, на розпродажі в АТБ або похід до церкви. Тому що у всіх випадках еліта транслює однаковий посил – розступися море, жаба лізе", - наголошує блогер.

Фото: проведення кінофестивалю в Одесі (facebook.com/raguli)

Не обійшли стороною інцидент і користувачі мережі, висловившись словами українського співака.

"Вже не молода вовчиця", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"Блиск і злидні", - підкреслив юзер Ірина Матковська.

"Якщо тут є лікарі – порадьте, чимм тепер промити очі", - підкреслив користувач Роман Никитчюк.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/raguli)

До речі, українців здивувала розкішна люстра у Волинській обласній клінічній лікарні. Про це написала популярний блогер на сторінці "Рагу.лі" в соцмережі Facebook, яка поділилася знімком луцького журналіста Майї Голуб.

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