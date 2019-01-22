"Билася у конвульсіях": у селищі на Волині масово потруїли собак

Відео: (YouTube/ТСН)

Мешканці селища Локачі на Волині б'ють тривогу і звинувачують селищну владу в масововому отруєнні безпритульних тварин. Крім трупів великих собак, люди виявили бездиханного цуценя. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Собака не може відійти від свого мертвого цуценя, і торкає його лапою, намагаючись підняти. Люди в один голос твердять - цуценя отруїли. За ранок на вулицях селища виявили чотири мертвих собаки, проте жителі вважають, що їх може бути значно більше.

"Такі випрямлені лапи, це вона вже билася в конвульсіях, і ось вона так вмирала. Коли собака пінить - це перша ознака, що вона отруїлася", - стверджує місцева зоозахисниця Світлана Зінчук.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Разом з бездомними собаками загинула і Оліна улюблениця - Чаппі. Для сім'ї це велике потрясіння, але брати нового цуценя не хочуть. За її словами, вони відв'язали пса на ніч, щоб побігав по вулицях, а вже вранці знайшли мертвим неподалік від будинку.

Місцеві стверджують, що це не перший випадок цькування собак. У минулому році була ідентична ситуація. Звинувачують у цьому селищну владу, хоча там звинувачення відкидають.

"Люди із сіл їдуть під час ринкового дня і під час ринку ці собаки та інші тварини, які їм вже не потрібні, заважають у будинку, вони їх просто викидають у Локачах", - говорить селищний голова Богдан Іус.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Грошей на притулок і стерилізацію біля селищної ради немає. Зараз тваринам за свій рахунок допомагають місцеві зоозахисники. До речі, вже написали заяву в поліцію про отруєння собак. А поки зловмисників шукають, сховали бездомних тварин у своїх дворах.

Нагадаємо, що у Львові підлітки викинули кота з багатоповерхівки і зняли це на відео.

Раніше повідомлялося, що садиста, який повісив на мотузку собаку і прогулявся з нею по селу, загрожує серйозний термін за вбивство тварини.

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