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Важливо вчасно розпізнати: Комаровський розповів про небезпечний дитячий недуг

STYLERЖиття    02.04.2019 - 15:47
Важливо вчасно розпізнати: Комаровський розповів про небезпечний дитячий недуг
Комаровський розповів про ознаки аутизму у дітей (фото: t.me/dr_komarovskiy)

Доктор Комаровський повідомив, які прояви у поведінці дитини можуть свідчити про аутизм

Доктор Євген Комаровський розповів про те, як вчасно діагностувати прояви аутизму у дитини. На своїй Instagram-сторінці педіатр опублікував інфографіку, на якій показав, які ознаки у поведінці малюка повинні насторожити батьків.

Доктор Комаровський, який нещодавно розповів про небезпеку дитячого десерту, приурочив свій пост до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму, який відзначають 2 квітня, починаючи з 2008 року.

Зазначимо, що своєчасне розпізнання генетичного нервового розладу у дитини допоможе правильно коректувати його виховання і освіту. Це посприяє їй в майбутньому більш успішно соціалізуватися у дорослому житті.

Важливо вчасно розпізнати: Комаровський розповів про небезпечний дитячий недуг

Комаровський розповів про ознаки аутизму у дітей (фото: blog.mednote.life)

Раніше вважалося, що вакцина від кору, паротиту (свинки) і краснухи (КПК) може сприяти розвитку аутизму. Проте нещодавно цей міф був розвінчаний. Про що також висловлювалася в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

До слова, аутизм - це розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вираженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії і спілкування, а також обмеженими інтересами і повторюваними діями. Всі зазначені ознаки починають проявлятися у віці до трьох років.

Згідно Євгену Комаровському ознаками аутизму є:

  • Гіперактивність або пасивність.
  • Відсутність або слабкий розвиток мови.
  • Дивне ставлення до предметів.
  • Використання іграшок не за призначенням.
  • Сміх або плач без причини.
  • Нерозуміння небезпечних ситуацій.
  • Невміння знаходити спільну мову з іншими людьми.
  • Гіперчутливість або слабка чутливість до сторонніх звуків.
  • Невміння або небажання пристосовуватися до змін.

Важливо вчасно розпізнати: Комаровський розповів про небезпечний дитячий недуг

Комаровський розповів про ознаки аутизму у дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський заявив, що лікарі-невропатологи часто виписують немовлятам абсолютно непотрібні препарати.

Ми писали, що Євген Комаровський розповів батькам про те, що потрібно робити, якщо у дитини болить вухо. За словами відомого педіатра, невідкладна допомога при болях у малюка потрібно в декількох випадках.

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