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Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

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П'ятниця 08 липня 2022 20:01
Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди Речі поза часом (freepik)
Автор: Марина Настевич

У гонитві за трендами сезону важливо не випускати з уваги і базові речі, які формують основу вашого гардеробу. За допомогою універсальних і завжди актуальних елементів одягу і взуття можна кожен сезон створювати нові стильні образи.

Стиліст-блогер watchingukraine розповіла в Instagram, які речі ніколи не вийдуть з моди - сміливо купуйте їх.

Правильно інвестувати в гардероб - не так вже й складно, якщо вкладатися в універсальні речі.

8 речей, які не виходять з моди

Класичні прямі джинси синього кольору

Чому б не інвестувати в якість і не вибрати ідеальну базову модель, яка завжди буде актуальна.

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Пальто прямого крою чорного кольору

Справжня річ поза часом і довгожитель вашого гардеробу.

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Класичний тренч

Тренч, що дістався нам від англійських військових, вже століття не втрачає своєї актуальності і в кожному сезоні фігурує в списку головних fashion-тенденцій.

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Чорна сумка без додаткової гарнітури

Нестаріюча класика.

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Чорний ремінь

Це один з тих аксесуарів, який виручить завжди і підійде практично до будь-якого образу.

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Білі кросівки

Зараз це взуття є незамінною складовою гардеробу - можна сміливо носити як з брюками, так і з сукнями і шортами.

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Чорні сандалі на масивній підошві

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди

Кеди-конверси

Вічна класика: 8 речей, які ніколи не вийдуть з модиБазові речі поза модою і часом (фото: instagram.com/watchingukraine)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як носити шорти в місті і не виглядати вульгарно.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

А ще писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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