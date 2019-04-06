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Вічна пам'ять герою: боєць ЗСУ загинув від кулі снайпера

STYLERЖиття    06.04.2019 - 19:33
Вічна пам'ять герою: боєць ЗСУ загинув від кулі снайпера
Колаж: РБК-Україна

Ворожий снайпер убив українського бійця

Боєць ЗСУ Юрій Фармагей загинув в зоні проведення операції об'єднаних сил. Життя жителя села Огіївка Вінницької області перервала куля снайпера. Про це розповів заступник голови ГО «Спілка учасників бойових дій АТО Гайсина та Гайсинського району» Олександр Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

Про те, коли відбудеться прощання героєм не повідомляється.

Варто зазначити, що за даними центр штабу ООС, на Донбасі 5 квітня окупаційні війська 17 разів порушували режим припинення вогню. При цьому ворог застосував 10 разів озброєння, заборонену мінськими домовленостям, і витратив 59 хв калібрів 120 і 82 мм.

Внаслідок обстрілу ворожих снайперів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У трьох обстріл супротивник використовував снайперів.

Нагадаємо, що в Авдіївці загинув доброволець ДУК, кавалер ордена "Лицарський Хрест добровольця" Роман Федоришин. Йому було 27 років.

Раніше повідомлялося про те, що 2 квітня на Сході в районі проведення ООС загинули двоє військових ВСУ Яна Червона з позивним "Відьма" та Сергій Мілютін.

Ми також писали про те, що в березні 2019 року на Донбасі загинуло 10 українських воїнів. При цьому наймолодшому було всього 19 років.

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