"Весь ліфт був залитий кров'ю": у житловому будинку Києва вбили жінку (фото)

Тіло загиблої виявили в ліфті

У Києві в житловому будинку на вул. Академіка Глушкова, 41, вбили жінку. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 3 липня. Місцеві жителі виявили тіло загиблої в ліфті на восьмому поверсі.

Фото: Подозреваемій у вбивстві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Весь ліфт був залитий кров'ю. Загиблою виявилася мешканка цього під'їзду, 1952 року народження. За попередньою інформацією, їй завдали множинні ножові поранення і удари молотком", ― розповіли очевидці.

"Встановлено особу підозрюваного, ним виявився мешканець цього ж під'їзду, Танасійчук Олександр Дмитрович, його розшукують правоохоронці. Чоловік має психічні відхилення. З-за чого вбили жінку — невідомо. Зазначимо, що версія пограбування виключається", - додали в співтоваристві.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як зазначили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, за підозрою у вбивстві жінки розшукують Олександра Танасійчука, 1977 року народження.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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