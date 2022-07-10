Вживані речі, які не слід купувати: викинуті гроші й ризик захворіти

Більшість людей любить зекономити, знайти якусь дрібничку за копійки або щось корисне, але в рази дешевше. Звісно вигідно придбані речі радують око та гаманець, але існують речі, які не слід купувати уживаними.

Які товари краще купувати новими - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Дитяче автокрісло

За даними Consumer Reports, головною причиною відмови купівлі вживаних автокрісел, є безпека. Правильне використання автокрісла може знизити ризик смерті дитини в ДТП до 71%.

Коли справа доходить до вживаних автокрісел, ви не можете бути на 100% впевнені, що воно не потрапляло в аварію (що робить його неефективним), чи його термін придатності не вийшов (так, автокрісла мають термін придатності).

Дитяче автокрісло (фото: Facebook)

Матраци та подушки

Купуючи вживаний матрац, ви ризикуєте занести додому постільних клопів. Мало того, не забувайте про пилових кліщів та їх результати життєдіяльності.

Дихаючи цими "бонусами" після покупки вживаних подушок або матрацу, ви ризикуєте отримати алергію та астму.

Подушки на матраці (фото: Facebook)

М'які меблі та дерев'яна фурнітура

Зовсім збентежені думкою про постільних клопів? Вони є в усіх тканинах, які рідко проходять термічну або хімічну чистку.

У м'яких меблях, куплених після когось, також можуть жити пилові кліщі та постільні клопи, а всередині можуть жити й інші шкідники та навіть таргани з минулої оселі, або їх яйця. Тому обов'язково проведіть парову дезінфекцію подібних речей або не купуйте їх взагалі.

Фахівці стверджують, що дерев’яні комоди також можуть містити крихітних кровососних створінь. За деякими даними, постільні клопи можуть жити в тріщинах і щілинах дерев’яних меблів до 18 місяців. Двічі подумайте, перш ніж купувати журнальний столик або іншу фурнітуру за "солодкою" ціною.

Дерев'яні меблі з м'якою обшивкою (фото: Facebook)

Шини

Використані шини становлять загрозу вашому життю та безпеці інших учасників руху. Все тому, що ви не можете перевірити, як вони використовувалися раніше. За даними Consumer Reports, використані шини могли використовувати з порушеннями, як от:

перевантаження

недостатній тиск

перевищення швидкості

Усе це може спричинити непоправні внутрішні пошкодження, які не видно неозброєним оком. Навіть якщо ними обережно користуватися, шини з часом старіють та деградують. Така економія точно не варта безпеки.

Вживанні шини (фото: pixabay)

Парфуми

Крім очевидного ризику придбання підроблених флаконів є простий аргумент, що парфуми досить швидко псуються. Сонячне світло та тепло можуть різко скоротити й без того короткий термін придатності духів.

Відкриті парфуми (фото: pixabay)

Дитячі ліжка

У 2011 році стандарти безпеки дитячих ліжечок кардинально змінилися. Згідно з New York Times, виробникам довелося припинити продаж дуже популярних на той час дитячих ліжечок, удосконалити фурнітуру, зміцнити рейки для ліжечок і опори для матраців, а також більш суворо тестувати продукцію.

Багато зі старих моделей виробляються та продаються у новому вигляді, що вже казати про вживані ліжечка.

Дитяче ліжко (фото: pixabay)

Велосипедний шолом

Коли велосипедний шолом потрапив у будь-яку аварію, він більше не забезпечує належного захисту. Також шоломи псуються з часом просто через вплив озону та сонячного світла. На хороший шолом варто витратити гроші.

Велосипедний шолом (фото: pixabay)

Капелюхи та взуття

Більшість предметів одягу можна без проблем вимити та продезінфікувати, але є два великих винятки: це головні убори та взуття. У взутті можуть утворюватися цвіль й грибок, а брудні головні убори можуть призвести до інфекцій шкіри голови.

Вживане взуття (фото: pixabay)

Зволожувач повітря

Під час використання цього приладу відбувається накопичення бактерій та грибків, які разом з повітрям потім потрапляють до ваших легенів. Купуючи зволожувач не "першої свіжості", існує ризик захворювання.

Для корисного використання слід проводити періодичне очищення та дезінфекцію згідно з інструкцією.

Зволожувач повітря (фото: pixabay)

Мікрофони та навушники

З точки зору гігієни - вживана гарнітура уособлює джерело бактерій. Адже за сіткою мікрофона або навушника може накопичуватися безліч бактерій, які потрапляють туди разом з вологою та в результаті поганої вентиляції активно розмножуються.

Деякі бактерії відрізняться живучістю та можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Гарнітура (фото: pixabay)