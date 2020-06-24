Ветеран АТО жорстко зганьбив Шарія: Толя - це просто немита голова

Валерій Ананьєв розкритикував Анатолія Шарія (колаж РБК-Україна)

Валерій Ананьєв пояснив, як краще реагувати на провокації блогера Анатолія Шарія

Валерій Ананьєв жорстко висловився про Анатолія Шарія та прокоментував бійку в Києві, які влаштували прихильники цього скандального блогера, який проживає в Нідерландах. Ветеран АТО і письменник пояснив, чому не варто реагувати на подібні провокації кулаками.

Колишній військовий ЗСУ зізнався, що у нього самого першою емоцією при перегляді відео, як прихильники Шарія в метро натовпом били людей, було вдатися до насильства. Про це Ананьєв розповів у відеозверненні, опублікованому на його YouTube-каналі (увага - присутня ненормативна лексика!)

"Перша емоція при перегляді - опинитися в той момент там, влетіти в натовп, жорстоко пи**ити і насадити ср**ами їх на флагштоки, якими вони били людей. Але якщо прибрати емоції, то ми зробили з вами величезну помилку", - розповів ветеран.

Ананьєв наголошує, що Шарія просто "не існує у фізичному світі".

"Толя - це просто немита голова в інтернеті, яка вміє відкривати рот. Він нічого не вирішує і не приймає жодних рішень, які впливають на нас з вами. Толя з'являється тільки, якщо ви натискаєте кнопку, і так само зникає. У Толі, як у Піноккіо, є мрія - стати справжнім хлопчиком, а не віртуальним. Він намагається стати частиною фізичного світу за допомогою привезеної тітушні та скривджених людей, які його дивляться", - говорить військовий.

Ветеран висловився щодо акції прихильників Шарія в Києві та зазначив, що подібний "колективний пі*юн" доречніше було б просто проігнорувати. Тоді б він і не потрапив в інформаційний простір і всі про це забули.

"І Толя лишився й далі існувати у вимірі нулів та одиниць. І через наші дії люди побачили, що колективний пі*юн має вагу. У відповідь на їх протест, невідомо проти чого виходять інші - проти них. Поліція заарештовує понад 10 осіб, а колективний пі*юн їм дякує. Про це пишуть в мережі, це показують по телебаченню. Пі*юн радіє - люди обличчям в асфальт. Далі колективний пі*юн натовпом в метро б'є людей. Люди у відповідь б'ють кількох з колективного пі*юна. Відео з цими подіями знову в мережі та на телебаченні. Тепер Толю і його колективний пі*юн всі обговорюють. Хтось злиться і хоче встромити їм в ср*ку флагшток. А хтось розуміє, що він тепер не одинокий у своїй нікчемності. Є й інші такі ж, і разом вони можуть бити навіть ветеранів", - висловився Ананьєв.

При цьому військовий наголошує: "Толя - не ворог, з яким треба воювати. Толя - це проблема, яку потрібно вирішити".

"Його ім'я не повинно бути частиною нашого дискурсу. Він і його колективний пі*юн - маргінали, про які в пристойному суспільстві вголос не говорять. Тому що це поганий тон, це вульгарність. Толя - це як жарт про ла*но на нагородженні Шевченківської премії. Толя - це вульгарно. А його представників, які називають себе журналістами, треба просто виганяти з будь-яких заходів, як сміття", - пояснює Ананьєв.

Ветеран також звертає увагу, що своїх прихильників блогер Шарій привернув саме за допомогою емоцій, тому реагувати на нього емоційно - все одно що добровільно давати йому в руки зброю.

"Якщо зламають обличчя кільком фанатам Толі, це не змусить Шарія, який боягузливо сидить в Нідерландах, видалити свій YouTube-канал і розпустити партію. Навпаки, він це використовує, і з вашою допомогою приверне на свій бік ще більше скривджених "інфантилів". І навіть якщо їх будуть пи**ити постійно, і колективний пі*юн буде боятися вийти на вулицю на мітинги на підтримку Толі, ніхто їм не заборонить голосувати за Шарія на будь-яких місцевих виборах", - говорить Ананьєв.

У цьому контексті ветеран закликав "розв'язувати проблему Шарія" і зменшувати його аудиторію саме аргументами. Як приклад він навів нещодавнє відео журналіста Сергія Іванова, який наочно дискредитував партію Шарія, і за його заявою правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно блогера за відмивання грошей.

"Тому що на ваші кулаки Толі в Нідерландах начхати", - резюмував Ананьєв.

Відео: Валерій Ананьєв зганьбив Анатолія Шарія та пояснив, як реагувати на провокації блогера

Раніше ми писали про те, що шанувальники Шарія після мітингу залишили купу сміття в центрі Києва.

Також нещодавно повідомлялося, що Анатолія Шарія викрили в обмані і жорстко зганьбили.

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Автор: Володимир Костирін