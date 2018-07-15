"Віз мертвецьки п'яних дружків": нардеп розповів подробиці ДТП з загиблим немовлям (фото)

Фото: (diariodamidia.com.br)

Нардеп в описі ситуації не соромився нецензурних виразів

Народний депутат Антон Геращенко в соціальній мережі Facebook розповів подробиці дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула п'ятимісячна дитина, яка випала з коляски. Нардеп повідомив, що водій ВАЗу перебував у стані алкогольного сп'яніння разом зі своїми "мертвецьки п'яними дружками".

"Коли ж ви, с*ки, нап'ється або наколетеся досхочу і луснете перед тим як сядете п'яними за кермо?! Знову у Харкові п'яний водій повіз мертвецьки п'яних дружків додому після відпочинку за містом. І збив на пішохідному переході дитячу коляску з дитиною всередині. 5-місячне немовля загинуло від отриманих травм на місці", — написав Геращенко.

Крім того, депутат повідомив, що на поточний момент підозрюваний був затриманий патрульною поліцією і відправлений на проходження експертизи.

Фото: (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Водій затриманий патрульної поліцією і відправлений на огляд. Після чого буде затриманий. Судді повинні бути справедливі і безжальні до п'яних за кермом і повинні давати їм максимальні терміни покарання", – вважає політик.

Геращенко також поділився інформацією про новий закон про кримінальну відповідальність для п'яних водіїв.

"У вересні Верховна Рада повинна прийняти закон про кримінальну відповідальність для тих, хто повторно затриманий за водіння в нетверезому вигляді, навіть якщо він не створив ДТП. Іншого шляху я не бачу. Штрафи, які ми запровадили нещодавно в 20 і 40 тисяч гривень, не зупиняють ідіотів, які сідають п'яними за кермо. Тільки тривалі, реальні, а не умовні, строки позбавлення волі і публічний ганьба для водіїв, які сідають п'яними за кермо, можуть зупинити вакханалію на дорогах", – поділився думкою Геращенко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/anton.gerashchenko.7

Нагадаємо, що Ужгородський міськрайонний суд переніс обрання запобіжного заходу голові Перечинської районної державної адміністрації Віктору Олефіру, який вчинив смертельну ДТП, у результаті якої загинула жінка, на понеділок, 16 липня.