У Вінниці двоє педагогів жорстоко побили іноземця та його неповнолітнього сина

Колаж РБК-Україна

Потерпілий зараз лежить у лікарні

У Вінниці двоє чоловіків-педагогів жорстоко побили іноземців – чоловіка з ОАЕ і його неповнолітнього сина. Про це передає ТСН.

Чоловік мирно прогулювався містом зі своїми синами, але на нього раптово напали і побили. Іноземець стверджує, що хулігани були п'яними.

"У мене зламаний ніс, зуби, черепно-мозкова травма – голова болить. Били по спині, по руці", - розповів потерпілий Ферас Аль Хурани.

У лікарні розповіли про стан потерпілого.

"Пошкодження лицьового черепа і в тому числі зубів", - каже нейрохірург Олександр Росийчук.

Дружина потерпілого, українка Олена Полякова, яка разом з сім'єю вирішила погостювати на батьківщині, просто в шоці від інциденту.

"Ці двоє вийшли, щось їм не сподобалося те, що дитина сидить на землі, почали триповерховим матом сварити дитину. І от коли людина лежав без свідомості на асфальті, дитина підійшла і нахилився над ним. За що дитина і отримала", - розповіла дружина потерпілого Олена Полякова.

Правоохоронці з'ясували, що хулігани працюють педагогами: один –вчитель фізкультури, другий – іноземної мови.

"Дані особи були в стані алкогольного сп'яніння, їм було запропоновано пройти медичне обстеження, але вони відмовилися", - розповів керівник слідчого відділу Максим Рижов.

Самі хулігани відмовилися назвати журналістам свої імена.

"Зробив зауваження мій товариш за куріння в недозволеному місці. Він не відреагував. Далі я спробував вибити сигарету йому невдало, він перейшов в атаку – кидок, я падаю на асфальт. Я завдав кілька ударів, він не давав піти", - стверджує один вчителів.

Керівництво вважає, що такі особи, як нападники, не повинні працювати з дітьми.

"Я думаю, що такий педагог не повинен працювати в школі, якщо він це дозволяє навіть у вільний від роботи час", - вважає заступник директора департаменту освіти Ірина Божок.

Дружина потерпілого звернулася до головного муфтія України Саїда Ісмагілова, який прокоментував цей інцидент.

"З Вінниці ми раніше таких випадків не чули. Не отримували, там є мусульманська громада, вона невелика. Я думаю, що державні органи повинні довести справу до логічного завершення", - сказав Ісмагілов.

У поліції кажуть, що вже почали кримінальне провадження, за хуліганство педагогам загрожує п'ять років за ґратами.

Відео: У Вінниці побили іноземця (youtube.com/ТСН)

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