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Під Вінницею жінка палила траву та згоріла живцем

STYLERЖиття    06.04.2019 - 17:14
Під Вінницею жінка палила траву та згоріла живцем
Колаж РБК-Україна

Бездиханне тіло постраждалої від пожежі знайшли рятувальники

У Вінницькій області Іллінецького району жінка палила траву і згоріла живцем. Неприємний інцидент стався 4 квітня о 20:20. Про це поінформували рятувальники, передає видання "20 хвилин".

У четвер до Службу порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового диспетчера швидкої медичної допомоги Іллінецької лікарні про шокуючу подію. Літня жінка, через свою ж необережність, позбавила себе життя.

Під Вінницею жінка палила траву та згоріла живцемЖінка палила траву і згоріла живцем (фото: РБК-Україна)

Тіло 85-річної жінки було виявлено бездиханним, ознаки життя були відсутні. За інформацією рятувальників, жінка отримала термічні опіки несумісні з життям при спалюванні сухої трави на власному подвір'ї.

Служба порятунку закликає українців дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожежі в природних екосистемах. Спалювання сухостою може спричинити тяжкі наслідки, порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не тільки навколишньому середовищу, але й життю людей.

Нагадаємо, що під Черніговом жорстоко побили рятувальників, які гасили пожежу. Потерпілі отримали травми різного ступеня тяжкості й були доставлені до лікарні. Зараз працівниками поліції проводяться слідчі дії.

Ми писали, що раніше пожежа під Києвом забрала життя двох маленьких дітей. Жінку з опіками госпіталізували. Тіла загиблих у вогні дітей у віці від одного до трьох років передали на судово-медичну експертизу. Пожежа знищила покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 50 квадратних метрів.

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