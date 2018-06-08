Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Вінницькій області провчили нелюдів, які змушували АТОшника рити собі могилу

STYLERLIFE        08.06.2018 - 16:00
Скріншот: Олександр Дяк (youtube.com/RIA Козятин)
Скріншот: Олександр Дяк (youtube.com/RIA Козятин)

Кривдників військового покарали

У Вінницькій області провчили будівельників, які знущалися українським бійцем Олександром Дяком і примушували рити собі могилу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Козятинської асоціації учасників АТО Олег Пявка, колишній військовий.

Фото: Будівельники попросили вибачення у бійця (facebook.com/oleg.pyavka)

Він повідомив, що боєць просив своїх кривдників. Военній також отримав грошову компенсацію за те, що з ним сталося.

"Щодо знущань над Атошников Олександром Дяком у Козятині Вінницької області. За його словами, він пробачив. Отримав грошову компенсацію. Між тим, пообіцяли всіляко піклуватися про його безпеку і в майбутньому йому допомагати", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/oleg.pyavka)

Нагадаємо, що у Вінницькій області жорстоко побили ветерана АТО.

Олександр Дяк нещодавно повернувся з полігону. Оскільки потрібно було годувати сім'ю, брався за будь-яку роботу. Знайомі запропонували йому піти на будівництво в селі Сигна за 200 гривень у день.

За перший день він отримав оплату. На другий день його жорстоко побили. Чоловіка поклали на землю і били ногами по обличчю. Потім дали лопату і змусили копати собі могилу. Коли він викопав яму, один з них кинув Олександру на шию петлю і душив, поки той не втратив свідомість.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "Легкі тілесні ушкодження". Призначена експертиза, після проходження якої ми зможемо говорити про кваліфікацію злочину і про те, в результаті чого були отримані ці ушкодження", - повідомила тимчасово виконуюча обов'язки начальника прес-служби поліції Вінницькій області Ірина Добровольська.

Термінова новина за 7 червня

У МОЗ покарали жінку-медика, яка відмовилася лікувати ветерана АТО "Тому що "вбивав братський народ": у Кіровоградській області АТОшнику відмовили в лікуванні
Теги: Боец
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся