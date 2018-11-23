Волонтер врятував немовля, яке викинули з вікна третього поверху

Відео: YouTube/ТСН

Невідомий волонтер зловив однорічну дитину, яку мати викинула з вікна третього поверху під час пожежі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в одному з американських містечок під час страшної пожежі. Мешканці будинку опинилися в пастці на верхніх поверхах через вогонь, який охопив нижні поверхи. Мама з однорічним малюком була на третьому поверсі. Для того, щоб врятувати маленьку дитину, рятувальники не могли застосувати брезент або батут, так як немовля могло пошкодити свої ще незміцнілі кістки.

Коли вогонь став підступати ближче, мама, після деяких роздумів, зважилася на відчайдушний крок, щоб врятувати малюка. Вона викинула його з вікна третього поверху. Один з рятувальників-волонтерів зловив дитину. Малюк не постраждав.

Після цього рятувальники змогли розтягнути спеціальний тент і евакуювати інших мешканців будинку. Всього в пастці опинилося шість осіб, і ніхто з них не постраждав.

Скріншоти з відео (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що з'явилося відео з кадрами обгорілої даху лікарні у Львові.

А також повідомляли про те, що в мережу потрапили фотографії і відео кота з Каліфорнії, який щиро дякував пожежного за свій порятунок.

Відео: РБК-Україна