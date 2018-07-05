На Волині чоловік до смерті побив дружину через марнотратство

Тепер на чоловіка чекає суворе покарання

У Маневицькому районі Волинської області на дев'ять років позбавили волі чоловіка, який вбив свою дружину. Про це передає прес-служба прокуратури регіону на своєму офіційному сайті.

Зловмисник завдав своїй дружині безліч ударів, що спричинили смерть потерпілої. Згідно з інформацією правоохоронців, він звинуватив дружину в зайвого марнотратства.

Як показали експерти, чоловік наніс дружині близько 70 ударів (з них понад двадцять в голову), в результаті чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, від яких 36-річна жінка невдовзі померла.

"Камінь-Каширський районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що в Києві 17-річний хлопець покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.

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