ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вознесіння Господнє: що не можна робити в свято, головні прикмети

STYLERЖиття    28.05.2020 - 05:30
Вознесіння Господнє: що не можна робити в свято, головні прикмети
Свято 28 травня (колаж РБК-Україна)

28 травня православні відзначають свято Вознесіння Господнього

Яке сьогодні свято. 28 травня 2020 року православні християни святкують одне з найважливіших релігійних свят - день Вознесіння Господа. У цей день заборонено робити будь-яку роботу, якщо це не стосується необхідних побутових справ. Це свято відзначають на 40-ий день після Пасхи.

Історія свята

На сороковий день після Воскресіння Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі. Спочатку він поговорив з ними, а потім вивів їх з міста у село Віфанія.

"І, піднявши руки Свої, благословив їх. І коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситися на небо", — сказано в Євангеліє.

Де саме Христос зійшов на небо - в Євангеліє не вказується. Зате цю подію докладно описано в новозавітної книги Діяння апостолів. Разом зі своїми учнями Господь зійшов на гору Елеон, звідки відкривається вид на весь Єрусалим. Там Спаситель виголосив Свою останню проповідь, закликавши учнів бути його свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії та навіть до краю землі". А після цього він піднявся в очах їх" — і був прихований хмарою.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна виконувати роботу по дому чи в городі.
  • В цей день не можна думати про погане і сумувати.
  • Не можна лаятися і матюкатися.
  • Вознесіння і навіть напередодні не можна зробити вінчання, через те, що вінчань не буває по великих святах.

Прикмети цього дня:

  • Наші предки вірили, що весна остаточно поступається дорогою літу і після цієї дати сильного похолодання більше не буде.
  • Якщо у цей день йде дощ– будуть хвороби і неврожай.
  • Роса в цей день вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до дня Івана Купали.

Як ми раніше писали, у червні українці отримають два додаткових вихідних.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся