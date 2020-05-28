Вознесіння Господнє: що не можна робити в свято, головні прикмети

Свято 28 травня (колаж РБК-Україна)

28 травня православні відзначають свято Вознесіння Господнього

Яке сьогодні свято. 28 травня 2020 року православні християни святкують одне з найважливіших релігійних свят - день Вознесіння Господа. У цей день заборонено робити будь-яку роботу, якщо це не стосується необхідних побутових справ. Це свято відзначають на 40-ий день після Пасхи.

Історія свята

На сороковий день після Воскресіння Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі. Спочатку він поговорив з ними, а потім вивів їх з міста у село Віфанія.

"І, піднявши руки Свої, благословив їх. І коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситися на небо", — сказано в Євангеліє.

Де саме Христос зійшов на небо - в Євангеліє не вказується. Зате цю подію докладно описано в новозавітної книги Діяння апостолів. Разом зі своїми учнями Господь зійшов на гору Елеон, звідки відкривається вид на весь Єрусалим. Там Спаситель виголосив Свою останню проповідь, закликавши учнів бути його свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії та навіть до краю землі". А після цього він піднявся в очах їх" — і був прихований хмарою.

Що не можна робити в цей день:

Не можна виконувати роботу по дому чи в городі.

В цей день не можна думати про погане і сумувати.

Не можна лаятися і матюкатися.

Вознесіння і навіть напередодні не можна зробити вінчання, через те, що вінчань не буває по великих святах.

Прикмети цього дня:

Наші предки вірили, що весна остаточно поступається дорогою літу і після цієї дати сильного похолодання більше не буде.

Якщо у цей день йде дощ– будуть хвороби і неврожай.

Роса в цей день вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до дня Івана Купали.

Як ми раніше писали, у червні українці отримають два додаткових вихідних.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова