Лікарі прооперували хлопця, який намагався покінчити з собою після масового вбивства в Керчі

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що молодий чоловік перед спробою суїциду залишив запис "Я тебе люблю, назавжди разом"

Раніше повідомлялося, що 20-річний житель Керчі Армен Бадалян спробував звести рахунки з життям, дізнавшись про смерть своєї коханої — 17-річної Вікторії Демчук, яка стала 21-ю жертвою масового вбивства в Керчі. Він вистрибнув у вікно, після чого отримав серйозну травму хребта і був прооперований. Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

Хлопець Вікі Демчук — останньої загиблої в керченській бійні — намагався покінчити з собою. Вночі 19 жовтня він викинувся з вікна. На своїй сторінці залишив запис: "Я тебе люблю, назавжди разом". Він був двічі прооперований і зараз знаходиться в свідомості. Операції пройшли успішно, але поки хлопець не відчуває рук і ніг.

Зараз Армен Бадалян перебуває в лікарні — він отримав серйозну травму хребта. У керченському коледжі вчилася його дівчина — Вікторія Демчук. Під час нападу вона отримала важкі поранення — їй довелося ампутувати ногу. Армен, весь цей час чергував у лікарні, сподівався, що вдасться врятувати кохану.

Фото: Армен Бадалян (instagram.com/armen_dalyan)

"Коли сталося нещастя, він не відходив від її ліжка в лікарні, чергував там разом з батьками", — розповіла сестра юнака.

Повідомляється, що постраждалу в результаті масового вбивства в Керчі, Вікторію планували прооперувати в Москві. Під час транспортування в медичному літаку дівчина загинула. Армен Бадалян не витримав смерті коханої і спробував покінчити життя самогубством. Зараз з ним працюють психологи.

Нагадаємо, що нещодавно спливли несподівані деталі про 18-річного хлопця, який влаштував бійню в Керчі.

Також повідомлялося, що опубліковано список загиблих у Керчі.

Раніше посольство США відреагувало на теракт у Керчі.

Відео: (video.rbc.ua)