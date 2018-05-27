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"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 14:06
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/anton.naumlyuk)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/anton.naumlyuk)

На заході помітили відомого українського парламентаря

У Нью-Йорку пройшла масова акція, присвячена підтримці українського режисера Олега Сенцова та іншим політв'язням Кремля. Про це йдеться на сторінці організаторів заходу в Facebook.

"Час спливає для Олега Сенцова через безстрокове голодування. Час іде для всіх політичних ув'язнених. Час йде для тих, чиї права та гідність принижені. Час йде для нашої громадськості, якщо будемо і далі ігнорувати агресію Росії проти України та всього вільного світу", - йдеться в тексті повідомлення.

Слід уточнити, що в рамках заходу активісти одягли форму полонених. При цьому на дорозі лежали листівки з написом "артист – не терорист", а позаду людей – банери на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

 

Фото: мітинг на підтримку Сенцова (facebook.com/andrei.zagdansky)

Звернемо увагу, що в руках активісти тримали пісочний годинник.

Фото: мітинг на підтримку Сенцова (facebook.com/andrei.zagdansky)

Також в об'єктив фотокамер потрапив український парламентар, який був присутній на акції – Мустафа Джемілєв.

Фото: мітинг на підтримку Сенцова (facebook.com/andrei.zagdansky)

До речі, у Києві 25 травня перед проведенням фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА перед входом в НСК "Олімпійський" пройшла акція в підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Учасники акції тримали плакати з ім'ям Олега Сенцова.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що підніме питання про голодування Олега Сенцова і звільнення українських політв'язнів в ООН.

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Теги: Сенцов, Кольченко, Клых, политзаключенные
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