"Всю ніч я не спала": мешканка Запоріжжя домоглася проведення дезінфекції через тарганів

Колаж РБК-Україна

Жінка поділилася новою інформацією про стан лікарні

Мешканка Запоріжжя Надія Писаренко змогла домогтися того, щоб в міській лікарні, в якій не було передбачено належного санітарно-гігієнічного режиму, навели порядок. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Через чотири дні після наведеного галасу в соцмережі, 11 липня, стало відомо про те, що у відділенні почала проводитися належна дезінфекція.

"Друзі, спасибі всім за підтримку, за перегляди, репости і "сарафанне радіо". Який засіб вплинув (чи соцмережі, інтернет-газети, місцеве ТБ або лист Буряку - я не знаю), але сьогодні у відділенні проводиться дезінфекція проти тарганів, обробляють підлоги, плінтуса, меблі, зняли наматрацники. Загалом, я задоволена результатом! Якщо є проблема, то стукайте і Вам відкриють! Хочу ще сказати, що люблю своє місто і все, що з ним пов'язано. Спасибі Вам усім, друзі, і будьте здорові", - повідомила Наталія.

Скріншот поста (facebook.com/stoyanova.nadya)

Нагадаємо, в запорізькій міській клінічній лікарні №5 пацієнти поскаржилися на величезну кількість тарганів в палаті. Наталія Писаренко повідомила про те, що вона зі своєю донькою Софією потрапила в цю лікарню. Але вона не змогла спати, оскільки навколо бігали таргани, яких вона вбивала, щоб вони не повзали по її дитині. Відповідне відео Наталя виклала в мережі.

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