Викололи очі, порізали обличчя: подробиці смерті бійця ВСУ з Тернопільської області

Фото: РБК-Україна

Односельці стверджують, що чоловіка катували

18 листопада в Тернопільській області пройшла похоронна процесія в пам'ять про воїна Руслана Романюка, який був жорстоко убитий на вокзалі в Дніпрі. За попередніми даними, смерть настала в результаті удушення. Про це інформує Нова Тернопільська газета.

Односельці розповідають, що тіло земляка знайшли вкрай спотвореним - були виколоті очі, а обличчя порізане. Звідси випливає, що чоловіка, швидше за все, катували.

Відомо, що Руслан завершив службу і повертався додому, але на залізничному вокзалі в Дніпрі стався кричущий інцидент: у чоловіка вкрали документи та особисті речі. Після чого він звернувся в поліцію і практично тиждень жив на вокзалі, чекаючи відновлення документів, так як його навіть не брали в поїзд.

Місцеві волонтери допомагали йому чим могли і планували допомогти з відправкою додому, але дізналися від поліції жахливу новину про вбивство Романюка. Його тіло впізнали і допомогли встановити особу.

До речі, у Руслана є тітка в Білозерці, з нею він спілкувався найбільше. Власне, вона і подбала про похорон. Допомогу постраждалій родині надав місцевий агрохолдинг. Зараз йде розслідування, поки слідчий не повідомляє подробиць.

Нагадаємо, по-звірячому вбитий український військовий ВСУ Руслан Романюк. Про трагедію, яка сталася з жителем Тернопільщини, повідомив відомий священик Лановеччини.

Ми писали, що батько загиблого в районі Светлодарскої дуги на Донбасі військовослужбовця ЗСУ Романа Селіхова Павло назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна своїм особистим ворогом і всіх українців.

Також ми писали про те, що в Україні на Донбасі загинули ще шестеро бійців ВСУ. Кожного загиблого під час операції Об'єднаних сил воїна назавжди записують у книгу пам'яті наших героїв.

Відео: РБК-Україна