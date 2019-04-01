Висока температура: Комаровський розповів, як швидко допомогти дитині при "гарячці"

Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доктор Комаровський назвав всі симптоми гострої лихоманки, при яких дитині негайно потрібний лікар

Доктор Комаровський розповів батькам, як швидко і ефективно допомогти дитині, у якої піднялася висока температура і перерахував всі ситуації, при яких необхідно негайно викликати лікаря.

Для того, щоб полегшити стан хворої дитини, у якої висока температура, Комаровський рекомендує підтримувати в приміщенні оптимальні параметри вологості (50-70%) і температури повітря (+18 градусів).

Також він радить дитину рясно і активно поїти. Давати пити можна що завгодно, але найоптимальніше – розчини для пероральної регідратації. Температура напою повинна бути такою ж, як і температура тіла.

Якщо у дитини шкіра бліда її потрібно одягнути, якщо рожева – то роздягнути, але при цьому дитина не повинна скаржитися на холод.

Якщо температура тіла піднялася вище 39 градусів і є навіть помірне порушення носового дихання – то це привід до застосування судинозвужувальних препаратів.

Можна використовувати жарознижуючі засоби – парацетамол, ібупрофен. Дітям краще давати в рідких лікарських формах – розчинах, сиропах, суспензіях.

Категорично не можна:

- розтирати дитину спиртовмісними рідинами і оцтом

- використовувати без прямої вказівки лікаря "фізичні методи охолодження" (прикладати холодне, опускати дитину у ванну, загортати в мокрі простирадла тощо).

Що робити, якщо у дитини висока температура (pixabay.com)

Комаровський перерахував ситуації, при яких дитині з підвищеною температурою терміново потрібен лікар:

- немає поліпшень на четвертий день хвороби (на четвертий день хвороби підвищена температура тіла не нижче, ніж у перші три дні)

- підвищена температура тіла зберігається на сьомий день хвороби

- температура тіла знову підвищується через нетривалий час (1-3 дні) після нормалізації

- дитині менше трьох місяців

- температура тіла вище 39,5 в пахвовій западині (вище 40 градусів при вимірюванні електронними градусником у роті, у прямій кишці, у слуховому проході)

- температура тіла вище 39 градусів і не починає знижуватися через 30 хвилин після застосування жарознижуючих засобів

- підвищена температура тіла поєднується з: висипом, головним болем, нудотою і блювотою, ознобом і блідістю шкіри, ознаками зневоднення (сухість шкіри і слизових оболонок, сухий язик, більше 6 годин немає сечі, плач без сліз).

Відео: YouTube/Доктор Комаровський

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розповів, як вилікувати нічний кашель у дитини.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський зробив несподівану заяву про шоколад.