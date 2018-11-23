"Висока захворюваність": Супрун розповіла, скільки українців хворіють на рак легенів

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В. о. міністра охорони здоров'я вважає, що азбест, радон, погана екологія і куріння призводять до розвитку онкології

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про те, скільки українців щороку чують діагноз "онкологія легенів". За словами чиновниці, щорічно в нашій країні лікарі діагностують близько 13 тисяч випадків розвитку раку легенів, при цьому чоловіків серед хворих більше в п'ять разів. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Рак легенів займає провідну позицію серед онкологічних захворювань у світі. За даними ВООЗ, більше 2 мільйонів нових випадків раку легенів трапляється щороку, близько 1 700 000 смертей в 2018, причиною яких став саме рак легенів. Висока захворюваність на рак легень спостерігається і в Україні. Щорічно фіксується близько 13 000 нових випадків хвороби. При цьому чоловіки хворіють у 5 разів частіше жінок", — почала Супрун.

Про рак вона згадала в контексті того, що листопад вважається місяцем обізнаності про рак. Супрун також нагадала, що рак на початкових стадіях розвивається безсимптомно, а лікувати його з часом стає все складніше.

"Найчастіше вмирають від раку легенів курці. Люди, які курять сигарети, у 15-30 разів частіше захворюють раком легенів або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять", — додала вона.

В. о. міністра охорони здоров'я України також зазначила, що пасивні курці також знаходяться в групі ризику. Супрун також назвала способи діагностики, при яких можна встановити наявність раку легенів. Серед них — рентгенологічне дослідження та комп'ютерна томографія.

"За висновком учених, комп'ютерна томографія (КТ) знижує ризик смерті від раку легенів у чоловіків на 26% і у жінок на 39% в популяції з високим ризиком", — додала Супрун.

Чиновниця також зазначила, які фактори впливають на появу раку.

"Рак легенів також можуть спровокувати забруднене повітря і навколишнє середовище. Зокрема, причиною раку може стати радон - газ, який не має запаху і кольору, й виділяється в результаті розпаду урану в грунті, і азбест - група мінералів, які використовуються для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів. Ризики підвищуються, якщо людина має історію цієї хвороби у своїй сім'ї", — додала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про важливість сюсюкання з малюками.

А також розповідали про те, що Супрун нагадала про відповідальне застосування антибіотиків.

Відео: РБК-Україна