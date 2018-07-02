"Вийди з автобуса, щеня!": під Донецьком водій мало не задушив сироту (відео)

Він почав виганяти хлопця з салону, а після душити
У неділю, 1 липня, під Донецьком водій автобуса, який прямує за маршрутом Слов'янськ – Билбасівка, накинувся на сироту. Про цей інцидент розповів постраждалий Влад Самусенко в Facebook.
Фото: Єдиний квиток, який дає право сиротам на безкоштовний проїзд (facebook.com/Влад Самусенко)
"Сьогодні я їхав до друзів (1.07.2018. 14:41) я зайшов в автобус, маршрут цього автобуса АС Слов'янськ - Билбасівка. Надавши документ Єдиного квитка водієві, почув на свою адресу ненормативну лексику. І в результаті цього до мене було застосовано фізичну дію", - розповів він.
Опубліковано Владом Самусенком Неділя, 1 липня 2018 р.
Відео: Водій накинувся на хлопця (facebook.com/Влад Самусенко)
Влад опублікував відео, на якому видно, як водій шар виштовхує хлопця з автобуса.
Фото: Постраждалий пасажир (facebook.com/Влад Самусенко)
"Вийди на*рін з автобуса, щеня", - звернувся до сироті водій і почав його душити.
На шиї у потерпілого залишилися характерні синці.
Фото: Постраждалий пасажир (facebook.com/Влад Самусенко)
Скріншот поста (facebook.com/Влад Самусенко)
Раніше у Запоріжжі водій маршрутки принизив українського бійця.
На кадрах відео можна розчути перепалку водія з бійцем. При цьому водій почав говорити про те, що "в 43-45-му роках країну вже звільнили, а ви за чотири роки не можете два міста ср*них звільнити".
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