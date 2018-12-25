"Я бив ворога": нардеп прокоментував бійку з Олександром Семченко

Фото: (facebook.com/igor.mosijcuk)

Депутат закликає перестати називати Семченко "політологом" і "журналістом"

Депутат Верховної ради України Ігор Мосійчук, за участю якого сталася бійка, прокоментував причину бійки. Він стверджує, що Олександр Семченко заслужив такого ставлення, оскільки неодноразово принижував Україну і насміхався над українськими воїнами. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Мосійчук вирішив пояснити причину бійки в ефірі телеканалу NewsOne, оскільки ЗМІ приділили цьому багато уваги. Він стверджує, що Олександр Семченко є кремлівським пропагандистом і тому отримав по заслугах.

"Уважно подивіться на ці скріншоти і припиніть відвертого ідейного ворога української держави називати політологом, блогером і журналістом! Він ворог! І я бив ворога а не політолога або журналіста!" - пише депутат.

Фото: (facebook.com/igor.mosijcuk)

Він закликає перестати називати Семченко "політологом" і "журналістом", оскільки той ретранслює виключно думки кремлівської пропаганди, вихваляючи "ДЛНР" і принижуючи Україну, насміхаючись над українськими воїнами. Крім того, Мосійчук стверджує, що СБУ має негайно відреагувати на антиукраїнську діяльність Олександра Семченка.

Раніше Мосійчук розповів про погрози на свою адресу. За його словами, в Києві вже діє диверсійна група, мішенню якої повинен стати він і, можливо, інші люди.

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