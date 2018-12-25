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"Я бив ворога": нардеп прокоментував бійку з Олександром Семченко

STYLERЖиття    25.12.2018 - 17:14
"Я бив ворога": нардеп прокоментував бійку з Олександром Семченко
Фото: (facebook.com/igor.mosijcuk)

Депутат закликає перестати називати Семченко "політологом" і "журналістом"

Депутат Верховної ради України Ігор Мосійчук, за участю якого сталася бійка, прокоментував причину бійки. Він стверджує, що Олександр Семченко заслужив такого ставлення, оскільки неодноразово принижував Україну і насміхався над українськими воїнами. Про це депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Мосійчук вирішив пояснити причину бійки в ефірі телеканалу NewsOne, оскільки ЗМІ приділили цьому багато уваги. Він стверджує, що Олександр Семченко є кремлівським пропагандистом і тому отримав по заслугах.

"Уважно подивіться на ці скріншоти і припиніть відвертого ідейного ворога української держави називати політологом, блогером і журналістом! Він ворог! І я бив ворога а не політолога або журналіста!" - пише депутат.

 

Фото: (facebook.com/igor.mosijcuk)

Він закликає перестати називати Семченко "політологом" і "журналістом", оскільки той ретранслює виключно думки кремлівської пропаганди, вихваляючи "ДЛНР" і принижуючи Україну, насміхаючись над українськими воїнами. Крім того, Мосійчук стверджує, що СБУ має негайно відреагувати на антиукраїнську діяльність Олександра Семченка.

&quot;Я бив ворога&quot;: нардеп прокоментував бійку з Олександром Семченко

Раніше Мосійчук розповів про погрози на свою адресу. За його словами, в Києві вже діє диверсійна група, мішенню якої повинен стати він і, можливо, інші люди.

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