"Я красива, але це – не моя професія": в Одесі активістки вимагають вибачень за сексистські висловлювання чиновника

Фото: facebook.com/Evalution.ukraine

В Одесі молоді дівчата прийшли сьогодні, 13 липня, під стіни обласної ради, щоб вимагати від його голови вибачень за сексистські висловлювання щодо одеситок

Активістки жіночого руху "Evalution" наполягають: у вітальному слові американським морякам, українських жінок принизив не чоловік Анатолій Урбанський, а представник влади. Представник держави, що має боротися з іміджем українок, як "секс-товару". Повинно зміцнювати славу про українських жінок, як талановитих менеджерів, політиків, вчених, спортсменок і художниць. Цю очевидну істину дівчата і спробували пояснити депутатам.

Вони прийшли під облраду в яскраво-жовтих спідницях, які стали символом руху "Evalution" та з плакатами: "Я красива, але це – не моя професія".

Скріншот поста facebook.com/Evalution.ukraine

Рух "Evalution" було створено одночасно в декількох містах України. Його учасниці – успішні українки, які наполягають: жінка – це не тільки краса, це – ще й сильна особистість.

"Ми не проти бути привабливими і сексуальними, - кажуть дівчата. Ми не проти компліментів і цінуємо чоловіків. Але ми категорично проти того, що Україна стає країною секс-туризму, а українок сприймають як недорогий і доступний товар! Ми хочемо, щоб кожна українка мала можливість реалізувати себе не тільки в ролі жінки і матері, могла розкрити свій потенціал. Позитивних прикладів в Україні вже більш ніж достатньо".

Фото: facebook.com/Evalution.ukraine

Учасниці руху "Evalution" ставлять завдання: власним успіхом мотивувати максимальна кількість молодих дівчат. За їх задумом ті, хто зумів "зробити себе сам" допоможуть тим, хто поки ще цього не вміє.

Освітня платформа від "Evalution", на якій планують розміщувати блоги, проводити семінари від жінок-лідерів думок, а також особисте спілкування з дівчатами на вулицях міст, допоможуть українкам знайти себе, зробити перші кроки.

Нагадаємо, голова Одеської облради Анатолій Урбанський, вітаючи іноземні делегації на відкритті щорічних військових навчань "Сі Бриз" заявил: "Особливо, я думаю, дуже щаслива проведення цих щорічних навчань жіноча половина Одеси та Одеської області". Ці слова викликали хвилю обурення серед українських жінок.

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