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"Я не ґвалтував їх": підозрюваний у педофілії батько заперечує свою провину

STYLERЖиття    21.11.2018 - 13:30

Відео: (YouTube/ТСН)

У Київській області заарештували 45-річного чоловіка, який ґвалтував своїх дочок-підлітків, здавав їх в оренду іноземцям та знімав дівчаток у порно-відео. До ґвалтівника прийшли з обшуком. Він заперечує свою причетність. Про це інформує ТСН.

Два місяці знадобилося, щоб знайти автора відео і зібрати докази, тепер до нього прийшли з обшуками. До речі, в будинку знайшли додаткові докази. З його будинку вилучили не тільки дитячу порнографію, але і вибухівку. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний ґвалтував не тільки своїх дітей, але і їх однокласницю.

Сам насильник намагається спростувати цю інформацію, стверджуючи, що нічого подібного не робив. "Я що, дурень? Я не ґвалтував їх", - говорить він. Проте проговорився про подругу, яку знімав порно.

&quot;Я не ґвалтував їх&quot;: підозрюваний у педофілії батько заперечує свою провинуСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Однокласники кажуть, що діти батька боялися. Одна зі школярок стверджує: "Маша колись розповідала, що він їх б'є. Не сильно, але б'є. Коли вени різала". Хоча педагоги про побої та інші знущання над дітьми навіть не підозрювали.

Нагадаємо, що під Києвом затримали батька-педофіла.

Раніше ми повідомляли про те, що під Харковом пенсіонер-педофіл поглумився над 9-річною дівчинкою.

А також розповідали про те, що у Миколаєві згвалтували 12-річну дитину.

Відео: РБК-Україна

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