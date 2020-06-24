Йогурт допоможе впоратися з небезпечною хворобою: заява вчених

Натуральний йогурт допоможе впоратися з хворобою (фото: pixabay.com)

Натуральний йогурт протистоїть гіпертонії

Вчені з Британії повідомили, що вживання йогурту на сніданок може істотно знизити розвиток гіпертонічної хвороби у людини. Але це стосується тільки натурального продукту.

Дієтологи нагадали, що легковажне ставлення до свого здоров'я, до яких призводить несерйозне ставлення до підвищеного артеріального тиску - це інфаркт, інсульт і навіть смерть.

"Ви можете скоротити ймовірність розвитку гіпертонічної хвороби, просто додавши в свій ранковий раціон більше йогурту. Підкреслимо, що він повинен бути обов'язково натурального походження. Йогурт може захистити від високого кров'яного тиску завдяки комплексу кальцію, магнію і калію. Всі три речовини мають антигіпертензивну дію", – цитує медиків британське видання Express.

Експерти повідомляють, що якщо є йогурт кожен день на сніданок, це допоможе на 25% знизити розвиток гіпертонічної хвороби.

Не забувайте, що магазинні фруктові йогурти містять у собі дуже багато вуглеводів і цукрів. Їх краще не купувати, так як вони в собі не несуть ніякої користі.

Як ми раніше писали, експерт з харчування розповіла про те, як важливо снідати.

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Автор: Людмила Жукова