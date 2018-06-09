"З Днем народження, Ваша Величносте!": президент України привітав королеву зі святом

Єлизаветі II виповнилося 92 роки

Президент України Петро Порошенко привітав королеву Єлизавету II з днем народження. Святкове привітання президент опублікував на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Від імені народу України та від себе особисто вітаю народ Великої Британії і Північної Ірландії з нагоди Дня народження Королеви Єлизавети II. Щиро бажаю міцного здоров'я та невичерпної енергії, а дружньому британському народові - миру, злагоди і благополуччя. З Днем народження, Ваша Величносте!" - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Текст привітання продубльований на двох мовах – українською та англійською.

Варто відзначити, що королева Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року і в цьому році їй виповнилося 92 роки. Але у Великобританії це свято відзначають офіційно в червні. Святкування планується заздалегідь, і воно зазвичай випадає на другу або третю суботу місяця.

Нагадаємо, Королева Єлизавета ІІ у травні перенесла серйозну операцію.

Відомо, що операція була проведена в приватній лондонській лікарні імені короля Едварда VII в травні. Інформацію підтвердили в Букінгемському палаці.

"Я можу підтвердити, що королева в минулому місяці успішно перенесла заплановану процедуру по лікуванню катаракти", — сказав представник Букінгемського палацу.

За повідомленнями джерел, після лікування 92-річна королева Єлизавета II не скасувала відвідування офіційних заходів, хоча і носила темні окуляри на окремих прийомах.

Як уберегтися від теплового та сонячного ударів (video.rbc.ua)