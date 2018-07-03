"За таке вигнали з прокуратури": у Києві чиновник розсікав по місту п'яним за кермом (відео)

Колишній прокурор їздив на машині в стані алкогольного сп'яніння

У Києві патрульні поліцейські зупинили працівника Вищого спеціалізованого суду, який п'яний їздив на автомобілі Toyota. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"Знайомтесь – Олег Олегович Ляшок. В минулому – помічник прокурора, прокурор, а зараз – працівник Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", – сказано в повідомленні.

Відео: Патрульні зупинили п'яного чиновника (facebook.com/KyivOperativ)

В крові чиновника виявили 2,58 проміле алкоголю.

"Про погрози всім оточуючим, мабуть, навіть і не варто говорити – само собою вилітало з рота п'яниці. До речі, коли-то за такий проступок пана Олега вигнали з прокуратури. Цікаво, з суду попруть або просто "порішають"?" - додали в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній.

"На Дніпровській Набережній бухий водій з кентом на Nissan, вилітаючи з естакади, з проспекту Бажана, накоїв справ... Можна було б написати "не впорався з керуванням" і влетів у Porsche, але яке там управління, коли в крові 3,07 проміле", - зазначили в мережі.

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