"Забаранивает": український музикант про вплив телебачення на населення

Фото: РБК-Україна

Іван Леньо вважає, що інформація, яку ми чуємо по телевізору, не є правдивою

Український музикант, акордеоніст, один з лідерів фолк-рок-гурту "Kozak System" Іван Леньо висловив свою думку щодо основного джерела інформації для населення - телебачення. Він вважає, що інформація, яку нам надають, свідомо хибна. Про це артист заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Читаю вранці статтю Павла Казаріна про те, що на сьогодні телевізор продовжує бути основним джерелом інформації для 70% населення України. Хочеться іронічно взяти слово "населення" в лапки, але реальність від цього не зміниться. Що з цього випливає - неважко здогадатися. Твердження "хто володіє інформацією - володіє світом" не коректне. "Хто володіє засобами масової інформації - той володіє світом" - це точно", - пише Іван Леньо.

Артист вважає, що це проблема нашої країни і кращі часи настануть лише тоді, коли співвідношення цифр буде протилежне існуючому. "Якщо на пачках цигарок пишуть "куріння вбиває", то чому на коробках від телевізорів не пишуть "ця річ забаранює", - обурюється виконавець.



Скріншот поста: (facebook.com/ivan.lenyo)

Користувачі підтримали Івана Леньо, зазначивши, що аналізувати потрібно вчити людей ще з дитинства. Деякі не погодилися і привели в приклад пізнавальні, розвиваючі канали:

Скріншот коментарів: (facebook.com/ivan.lenyo)

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Відео: (video.rbc.ua)