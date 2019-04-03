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Навіщо? Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей

STYLERЖиття    03.04.2019 - 13:42
Навіщо? Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей
Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доктор Комаровський вважає, що не варто вчити дітей читати у ранньому віці

Доктор Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам, повідомив, що ранній розвиток для дитини не завжди буває необхідним. А тому дорослим не варто привчати дитину читати з малих років. Про це експерт повідомив у соцмережі Instagram.

"Навіщо дворічному малюкові терміново вчитися читати? У цьому віці дитина не вміє концентрувати увагу більше кількох хвилин. Але вона постійно саморозвивається! Коли дивиться на візерунки на шпалерах та вигадує тварин, коли запитує, що означає це слово", - пише експерт.

Він стверджує, що поки дитина не пішла до школи, його провідна діяльність - гра. Наприклад, малюки до 3-х років краще запам'ятовують за допомогою тактильних відчуттів, коли можуть пограти з предметами, тому добре працюють м'які кубики з літерами.

Навіщо? Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітейФото: (unsplash.com)

До того ж, якщо від дитини потрібно виконати несвоєчасне завдання, мозок його буде виконувати, але за рахунок якихось інших структур психіки, яким зараз необхідний розвиток.

Навіщо? Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей
Фото: (unsplash.com)

Комаровський також зазначає, що для навчання читанню важливо зацікавити дитину. В такому разі, бажання читати проявиться самостійно ближче до 5-7 років.

Раніше доктор Євген Комаровський показав, які ознаки у поведінці малюка повинні насторожити батьків і розповів про те, як вчасно діагностувати прояви аутизму у дитини.

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський заявив про те, що лікарі-невропатологи часто виписують немовлятам абсолютно непотрібні препарати.

Також ми писали, що відомий педіатр, лікар Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і ефективно допомогти дитині з високою температурою та перерахував всі ситуації, при яких необхідно негайно викликати лікаря.

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