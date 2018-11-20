"Загризла б!": волонтерка висловилася про байдужість українців до війни на Донбасі

Фото: Наталія Юсупова

"У жодній цивілізованій країні світу немає народу, де ось так ставляться до солдатів", - зазначила волонтерка

Відома українська волонтерка Наталя Юсупова (Ветвицька), яка раніше звернулася до українців за допомогою для поранених бійців ЗСУ, розповіла про кричущий випадок байдужості деяких громадян до війни на Донбасі. Як написала вона в Facebook, йдеться про діалог між військовим і цивільною, який стався у громадському транспорті.

Юсупова розповіла, що військовослужбовець їхав у маршрутці, а поруч з ним сиділа доросла жінка. Між ними виникла розмова, в ході якої солдат переказав про своє поранення, яке отримав у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"...Так ти був на війні і там отримав поранення?? Ти, що не міг в іншому місці заробити? Німа сцена.. Так міг! У 23 роки він і інші хлопці можуть заробити в два рази більше, без ризику для життя, без ризику залишитися без рук і ніг, збереження здоров'я і живучи в своє задоволення!", - написала волонтерка.

"Поки дорослі мужики бухають на курортах, а синки курять кальяни по ресторанах, хлопці під кулями кожен день! Нормальних слів для дурнів не вистачає! Приходять воїни з передової, зовсім молоді і не дуже, замість поваги і людського ставлення, їм задають ідіотські запитання! Мені ніколи не траплялися, такі ватні тітоньки, живцем, тільки в інтернеті вони сміливі Загризла б!" - не стримує емоції Юсупова.

Вона зазначила, що у жодній цивілізованій країні світу немає народу, де ось так ставляться до солдатів.

"Чоловіки воюють за цілісність країни, показуючи приклад мужності! Усередині нашої країни, процвітає сепаратизм та відверте хамство! Місць немає в госпіталях для воїнів, але для платних пацієнтів є, то котлети платні! На операції збираємо, з лікарями лаємося, групу інвалідності чи не випрошуємо, так ту ж запіканку воїн не може з'їсти, не заплативши! Я дивлюся на хлопців, на їх поникли голови і сумні очі Реально соромно!", - йдеться у публікації.

Скріншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

У коментарях до повідомлення Юсупової її підписники висловлюють солідарність із обуренням волонтерки:

"Це точно! Прикро те, що люди думають, що хлопці на війну з-за грошей йдуть. Мільйонерами повертаються. Що в голові у них?";

"Біда якась з людьми! Не з усіма, СРСР напевно впливає досі, не знаю чому так! Сумно!";

"Шкода, але це правда"...

Скріншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше ми писали про те, що волонтерка Наталя Юсупова закликала українців своїми справами і працею забезпечити власний добробут, а не скаржитися на важкі умови життя.

Також повідомлялося, що Юсупова прокоментувала рішення Приходько піти в політику.

Нагадаємо, волонтери з проекту "Повернися живим" розповіли зворушливу історію про те, як син з батьком рятують життя військових, щомісяця залишаючи готівкою 500 грн та 100 доларів.

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Відео: РБК-Україна